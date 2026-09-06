"100억 자산가라더니 교도소 출신?"…결혼 앞둔 남성, 7000만원 잃고 '충격'(탐비)

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[스포츠조선 조민정 기자] 결혼까지 약속했던 '100억 자산가' 여자친구의 충격적인 과거가 드러난다. 천사 같은 연인인 줄 알았지만, 알고 보니 교도소 출신에 대규모 사기 의혹까지 제기되며 반전의 연속을 예고했다.

7일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 "결혼을 약속한 여자친구의 정체를 알고 싶다"는 의뢰인의 사연 두 번째 이야기가 공개된다.

의뢰인은 지난해 우연히 알게 된 6살 연상의 여성과 연인으로 발전했고, 교제 4개월 만에 결혼까지 약속했다. 상대는 자신을 100억 원대 자산가라고 소개했고 옥수수 도매업을 하는 의뢰인을 위해 새벽부터 밤늦게까지 장사를 함께 도우며 신뢰를 쌓았다.

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하지만 믿음은 오래가지 않았다. 여자친구는 "아들이 투자한 코인이 크게 성공했다"며 의뢰인에게 투자를 권했고, 이를 믿은 의뢰인은 각종 투자 명목으로 7000만 원을 건넸다. 그러나 약속했던 수익금은 한 푼도 돌려받지 못했다.

이후 상황은 더욱 심각해졌다. 여자친구는 자신이 인수한 회사의 대표이사를 맡아 달라며 의뢰인의 인감도장과 신분증, 휴대전화까지 넘겨받았다. 얼마 지나지 않아 의뢰인 앞으로는 법인세 체납 안내와 고가 수입차 렌터카 연체 고지서가 잇따라 날아왔고 자신도 모르는 사이 각종 법적 책임을 떠안게 된 사실을 알게 됐다.

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사건은 탐정단이 한 제보자를 만나면서 새로운 국면을 맞는다. 제보자는 "여자친구는 보험사기로 복역한 뒤 지난해 1월 출소했다"며 "교도소에서 알게 된 동기와 함께 또 다른 대형 사기 사건에도 연루돼 있었다"고 주장해 모두를 충격에 빠뜨린다.

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더욱 놀라운 건 의뢰인과 가까워진 과정까지 모두 계획된 시나리오였다는 의혹이다. 제보자는 "옥수수 장사를 도와 신뢰를 얻은 것도, 대표이사 자리에 앉힌 것도 의뢰인의 신용을 이용하기 위한 것"이라며 "계산서 작업과 대출을 위한 사전 작업이었을 가능성이 크다"고 주장한다. 이어 "뒤에서 움직이는 또 다른 인물이 있을 수도 있다"며 "100% 사기"라고 단언한다. 이를 지켜보던 유인나는 "아주 본격적인 사기꾼이었다"며 말을 잇지 못했고, 스튜디오는 충격에 휩싸인다.

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그러나 여자친구의 입장은 달랐다. 탐정단이 직접 찾아가 추궁하자 그는 "나도 이용당한 피해자"라고 반박하며 "실질적인 대표는 따로 있고 의뢰인 명의로 등록된 렌터카와 법인카드도 모두 그 사람이 사용했다"고 주장해 또 다른 반전을 예고한다. 이를 들은 김풍은 "볼수록 혈압이 오른다"며 답답함을 감추지 못했다.

한편 이날 방송에는 브랜뉴뮤직 대표 라이머가 일일 탐정으로 출연한다. 데프콘과 25년 만에 '힙합 시조새' 케미를 선보인 두 사람은 서로를 향한 거침없는 폭로와 디스로 웃음을 더할 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com