린, 화장실서 허남준 영상 정주행…"발성이 너무 좋다" 과몰입(미우새)

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 린이 배우 허남준을 향한 뜻밖의 팬심을 드러냈다. 이혼 후 처음으로 요리에 도전하는가 하면 절친 김희철을 따라 금 감정에 나서는 등 반전 가득한 일상도 공개한다.

6일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 지난 방송에서 독특한 생활 습관으로 화제를 모았던 린의 일상이 다시 공개된다.

앞서 린은 뜨개질과 무대 모니터링은 물론 다양한 일상을 화장실에서 해결하는 모습으로 웃음을 안긴 바 있다. 이번에도 그는 화장실 바닥에 앉아 과일을 먹으며 하루를 시작했고, 휴대전화 화면에서 좀처럼 눈을 떼지 못하는 모습으로 궁금증을 자아냈다.

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린의 시선을 사로잡은 주인공은 최근 대세 배우로 떠오른 허남준이었다. 린은 "허남준은 발성이 너무 좋다"며 그의 대사 하나하나를 따라 듣고 감탄하는가 하면, 팬들만 알 법한 포인트까지 챙기며 푹 빠진 모습을 보였다. 예상치 못한 '덕질'에 스튜디오에서는 웃음이 터졌고, 이를 지켜보던 모벤져스는 "저 정도면 진짜 팬이다", "조금 무섭다"며 놀라움을 감추지 못했다.

이어 린은 이혼 후 처음으로 직접 요리에 나섰다. 그는 "결혼 생활을 할 때는 김치찜이나 된장찌개를 전라도 아주머니처럼 잘했다"고 자신감을 드러냈지만, 혼자가 된 뒤에는 요리를 하지 않아 가스레인지 차단기까지 내려둘 정도였다고 털어놨다. 1년 만에 다시 앞치마를 두른 린이 선택한 메뉴는 깍두기였다. 평소 맛집을 즐겨 찾는 '미슐린 가이드'답게 자신만의 레시피를 더한 깍두기를 완성했고, 함께 끓인 라면에도 특별한 소스를 넣는 비법을 공개해 감탄을 자아냈다. 이를 지켜본 모벤져스 역시 "저렇게도 해 먹는구나"라며 연신 감탄했다.

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이후 린은 절친 김희철과 함께 금은방을 찾았다. 최근 김희철과 김준호, 김종민 등이 금을 팔아 화제를 모았던 곳을 찾은 린은 집에 있던 금붙이를 한가득 들고 등장했다. 그는 과거 '도전 1000곡'에서 받은 황금열쇠부터 아버지 몰래 가져온 금목걸이, 백상예술대상 트로피까지 꺼내놓으며 감정을 의뢰했다.

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예상 밖의 감정가가 공개되자 현장은 놀라움에 휩싸였고 린 역시 결과에 따라 웃고 아쉬워하는 등 롤러코스터 같은 반응을 보였다는 후문이다.

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허남준을 향한 솔직한 팬심부터 1년 만의 요리 도전 그리고 금 감정 결과까지 공개될 린의 반전 일상은 6일 오후 9시 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com