박서진, 백발 노인 변모에 父도 말 잃었다…"우리 아들 70대까지 잘 살았구나"(살림남)

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[스포츠조선 조민정 기자] 백발이 된 아들을 마주한 부모는 한동안 말을 잇지 못했다. 박서진은 아버지의 삶을 이해하기 위해 스스로 70대 노인의 하루를 살아봤고, 환희는 어머니와의 합가를 위해 난생처음 앞치마를 둘렀다. 가족을 향한 두 아들의 진심이 안방극장에 뭉클한 감동을 안겼다.

5일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진의 특별한 효도 프로젝트와 환희의 합가 도전기가 공개됐다. 이날 방송은 전국 시청률 3.1%(닐슨코리아 기준)를 기록했으며, 박서진이 노인 특수분장을 하는 장면과 지하철을 놓치는 모습은 분당 최고 시청률 3.7%를 기록하며 가장 높은 관심을 받았다.

박서진은 평소 "내 나이 돼 봐라"라고 말하던 아버지의 마음을 이해하기 위해 직접 70대 노인으로 변신했다. 백발과 주름을 더한 특수분장을 마친 그는 거울을 바라보다 "아버지와 정말 많이 닮았다. 기분이 묘했다"고 털어놨다. 여기에 고령자의 신체 변화를 체험할 수 있는 장비까지 착용한 채 하루를 보내며 노년의 삶을 몸소 경험했다.

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걷는 것조차 쉽지 않았다. 횡단보도를 건너는 일부터 계단을 오르는 것, 지하철을 타기 위해 뛰는 평범한 일상까지 모두 버거웠다. 느려진 걸음 때문에 눈앞에서 전동차를 놓치기도 했고, 사람들의 시선이 신경 쓰여 몸을 움츠리는 순간도 이어졌다. 박서진은 "밖에 나오는 것 자체가 이렇게 힘든 줄 몰랐다"며 "아버지가 왜 외출을 힘들어하셨는지 이제야 이해가 된다"고 말했다.

노인들과 함께 식사를 하며 이야기를 나누던 그는 "자식들과 손주가 잘 사는 모습을 보는 게 가장 큰 행복"이라는 말을 듣고 부모님의 마음도 다시 돌아봤다. 결혼을 권했던 부모의 진심을 새삼 깨달은 그는 깊은 생각에 잠겼다.

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체험을 마치고 집으로 돌아온 박서진에게는 예상치 못한 순간이 기다리고 있었다. 생일을 축하하기 위해 몰래 찾아온 부모님이 백발의 아들을 마주한 것.

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잠시 말을 잃은 부모는 백발이 된 아들을 바라보며 복잡한 감정을 감추지 못했다. 어머니는 "우리 아들이 70대까지 잘 살아온 모습을 미리 보는 것 같았다"며 눈시울을 붉혔고 "나이 든 모습을 미리 보여줘서 고맙다"고 말했다. 아버지 역시 "아버지 마음을 이해하려고 저렇게까지 하는 아들이 어디 있겠냐. 너무 기특하고 고맙다"고 뭉클한 마음을 전했다. 박서진은 "부모님이 분장이라는 걸 잊고 정말 제 미래를 본 것처럼 바라보셨다"며 "앞으로는 더 행복하게 사는 모습을 보여드리고 싶다"고 진심을 전했다.

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한편 환희는 어머니와의 합가를 성사시키기 위해 생애 첫 요리에 도전했다. 앞서 환희는 요리를 못한다는 이유로 어머니에게 "그러니까 장가를 못 간다"는 돌직구를 들었던 상황. 그는 이를 계기로 홍석천과 셰프 박민혁을 찾아 요리 특훈을 받으며 된장찌개와 콩나물무침 만들기에 나섰다. 칼질부터 쌀 씻기까지 하나하나 배운 환희는 정성껏 차린 한 상을 어머니 앞에 내놓았다. 처음에는 "여자친구가 해준 것 아니냐"며 의심하던 어머니도 음식을 맛본 뒤 "앞에서는 표현 안 했지만 생각보다 맛있었다. 속으로는 정말 뭉클했다"고 솔직한 마음을 털어놨다.

환희는 이를 계기로 한 달간 함께 살자고 제안했지만 어머니는 일주일만 가능하다고 맞섰다. 두 사람은 팽팽한 줄다리기 끝에 환희가 하루 한 끼 식사를 책임지고 소맥까지 직접 타주겠다는 조건을 내걸면서 극적으로 한 달 합가에 합의했다.

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이날 '살림남'은 부모의 시간을 직접 살아보려 한 박서진과 어머니의 마음을 얻기 위해 처음으로 요리에 도전한 환희의 진심을 통해 가족의 의미를 다시 한번 되새기게 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com