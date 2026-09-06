신예 노주은, '재벌X형사2'서 강렬한 존재감…전혜빈과 팽팽한 호흡

사진 출처=SBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 신예 노주은이 '재벌X형사2'로 안방극장에 강렬한 눈도장을 찍었다.

SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 지난 9, 10회에서는 주연예고에서 벌어진 끔찍한 여고생 사망 사건을 파헤치는 강력1팀의 수사가 그려졌다.

극 중 노주은은 사건의 중심이자 비극의 희생양인 주연예고 무용과 학생 문세연 역을 맡아 맹활약했다. 텅 빈 연습실에서 홀로 장검을 들고 검무를 추는 첫 등장부터 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡은 노주은. 음산한 음악에 맞춰 펼쳐지는 춤사위는 물론, 피에 젖은 백유나(방예인)의 환영을 보고 창백하게 질리는 표정 연기까지 에피소드 시작의 호러 스릴러 텐션을 제대로 끌어올렸다.

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노주은은 가난한 형편과 천식이라는 지병에도 꿈을 포기하지 않던 중, 우연히 정주희 교장(전혜빈)의 악행을 목격하며 위험한 각성을 하게 된 문세연의 이야기를 밀도 있게 그려냈다. 예술제 주인공 자리를 차지하기 위한 비뚤어진 갈망이 정주희의 비밀을 쥐고 압박하게 되는 위험한 선택으로 이어진 것. 정주희와 마주 서 눈빛을 빛내며 거래를 제안하는 문세연의 모습은 몰입감을 최고조로 고조시키기도 했다.

이처럼 저주 주머니 속 신종 마약으로 인해 환각에 빠지고 고통스러운 발작을 일으키며 죽음에 이르기까지의 문세연의 서사를 임팩트 있게 그려낸 노주은. 티 없이 맑은 얼굴 뒤 감춰진 서늘한 미소와 죽음 직전 마주한 극한의 공포를 탁월하게 표현, '예고 괴담' 에피소드에 힘을 불어넣으며 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.

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앞서 드라마 '손해보기 싫어서'에서 갈고 닦은 연기력을 보여주며 브라운관에 첫발을 내디딘 노주은은 최근 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에서 새침데기 수학 천재 '은하수'로 분해 질투에 눈 먼 하이틴 빌런을 다채롭게 소화했다. 이번 '재벌X형사2'에서는 또 다른 결의 캐릭터를 선보이며 존재감을 확실하게 각인시켰다.

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이에 신인답지 않은 눈빛과 표현력으로 차세대 '믿보배'로서 무궁무진한 잠재력을 입증한 노주은이 향후 어떤 작품에서 호연을 펼칠지 이목이 쏠리고 있다.

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한편, SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com