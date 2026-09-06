친딸이 아니라니...'재혼' 이혜영, 의붓딸과 투샷에 "너무 예쁜 모녀" 팬들 감탄

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이혜영이 의붓딸 서현이와 함께한 다정한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

6일 이혜영은 자신의 SNS에 "서현이와 알로하♥"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속에는 이혜영과 서현이가 함께 시간을 보내며 다정한 분위기를 자아내고 있는 모습이 담겼다.

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이혜영은 약 15년 전 재혼한 뒤 남편과 전처 사이에서 태어난 딸 서현이를 마음으로 품어왔다.

오랜 시간 함께 생활하며 가족으로 지내온 두 사람은 세월이 흐를수록 서로를 닮아가며 친모녀 못지않은 각별한 모습을 보여주고 있다.

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특히 이번 공개된 사진에서도 자연스럽게 서로에게 기대고 미소를 짓는 모습이 눈길을 끌었다. 피 한 방울 섞이지 않았지만 오랜 시간 가족으로 함께하며 쌓아온 애틋한 관계가 고스란히 드러난다.

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이를 본 팬들은 "너무 예쁜 모녀" "자식 키워보니 언니가 대단함" "딸은 평생 친구라더니"라며 훈훈한 두 사람의 모습에 감탄했다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했으며, 남편의 딸 서현이와 함께 가족을 이루며 행복한 가정을 꾸려가고 있다.

이혜영의 남편은 국내 대표 사모펀드 운용사 경영진으로 알려졌으며, 해당 운용사가 약 27조 원 규모의 자산을 운용하는 것으로 전해지면서 화제를 모으기도 했다.

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이혜영은 지난 2021년 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 대수술을 받았다. 이후 건강을 회복한 그는 방송과 미술 활동을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com