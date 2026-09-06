“내 목에 칼이 훅”..구창모, 돌연 가요계 떠난 뒤 해외서 목숨 잃을 뻔한 사연 (동치미)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 구창모가 가요계를 떠난 뒤 사업가로 변신해 활동하던 시절, 목숨을 위협받았던 아찔한 경험을 털어놨다.

지난 9월 5일 MBN '속풀이쇼 동치미' 방송 말미에는 전설적인 싱어송라이터 구창모와 김범룡이 출연하는 '오빠가 돌아왔다' 특집이 공개됐다.

방송에서는 두 사람의 전성기 시절 인기도 언급됐다. 심진화는 "우리는 툭 건드리면 두 분 노래를 했다"며 당시 두 가수의 노래가 얼마나 대중적으로 사랑받았는지를 회상했다. 이홍렬 역시 "차타고 가면 팬들이 막 쫓아왔다"고 당시 분위기를 전했고, 노사연은 두 사람을 두고 "그냥 빛"이라고 표현했다.

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구창모와 김범룡은 대표곡 '어쩌다 마주친 그대'를 함께 부르며 추억을 소환했다. 특히 구창모는 이 곡과 관련한 흥미로운 뒷이야기도 공개했다.

구창모는 "이 노래가 발표 되니까 많은 여인 분들이 자기가 주인공인 줄 아시더라. 사실은 그 여인이 짝사랑이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이에 임예진이 "미스코리아 만났다는 게 사실이냐"고 묻자 이현이는 "연예부 기자 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김범룡도 자신의 독특한 발성법에 얽힌 어린 시절 이야기를 공개했다. 그는 "발성을 어렸을 때부터 배운 게 아니다. 초등학교 6학년 때 아이스께끼 장사를 했다. '아이스께끼' 외치다 보면 목이 쉰다"며 어린 시절 장사를 하면서 자연스럽게 목소리를 단련했던 사연을 전했다. 이어 아이스께끼와 메밀묵을 외치던 당시의 소리를 직접 재현하며 남다른 발성 실력을 보여줬다.

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구창모는 가수 활동을 중단한 뒤의 근황에 대해서도 이야기했다. 김용만이 "어느 날 홀연 갑자기 사라졌다"며 그의 행보를 궁금해 하자, 구창모는 가요계를 떠난 이후 중앙아시아 자동차 시장에 뛰어들었다고 밝혔다.

사업을 통해 상당한 성공을 거뒀다는 구창모는 "내 생전에 가장 많은 돈을 벌었다"고 당시를 회상했다. 하지만 해외 출장을 다니며 수금을 하는 과정에서 위험천만한 상황을 맞기도 했다고.

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구창모는 통역 한 명과 함께 출장길에 올랐던 당시를 떠올리며 "통역 1명 데리고 출장을 갔다. 수금하러. 저쪽에서 두 명이 오더라. 그러곤 딱 내 양쪽 팔을 끼더라. 그러면서 칼이 목에 딱 들어왔다"고 말해 모두를 경악하게 했다.

tokkig@sportschosun.com