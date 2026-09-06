김대범, 음주운전·군 미필·이혼설에 억울..“외제차도 안 훔쳤다”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김대범이 자신을 둘러싼 각종 추측과 악성 댓글에 대해 직접 해명하며 억울한 심경을 드러냈다.

김대범은 6일 자신의 개인 계정을 통해 최근 자신을 특정 인물과 혼동해 비난하는 일부 네티즌들에게 사실관계를 바로잡았다.

먼저 김대범은 "40대 K 개그맨 저 아닙니다"라고 강조했다. 이어 자신의 차량과 음주 여부를 언급하며 "제 차는 SUV가 아닙니다. 그리고 요즘 아토피가 술 못 마셔요. 똑똑한 네티즌 수사대인양 추측성으로 악플남기시는 분(놈)들 좀 제대로 수사합시다. 예전에는 '이혼하더니 TV 안 나오고 유튜브하네' 댓글 달더니~~ 저 결혼한 적도 없어요"라고 밝혔다.

Advertisement

군 복무와 관련해서도 잘못 알려진 내용이 있다며 설명했다. 그는 "그리고 예전엔 '군대도 안 나온 놈이 군대 유튜브 하고 있네'하셨죠?? 저 그 댓글 예비국 훈련장에서 읽었어요. 저는 99년 4월 군번 2년 2개월 군생활 했어요"라고 전했다.

과거 외제차 관련 의혹 역시 자신과 무관하다고 선을 그었다. 김대범은 "그리고 또 '외제차 훔치더니 TV 안 나오네' 댓글 달았죠? 그것도 저 아닙니다. 같은 K군이긴한데 저는 김이고 그 친구는 곽이구요"라고 설명했다.

Advertisement

이어 계속되는 추측성 댓글에 자제를 당부했다. 그는 "추측성으로 그만 댓글 다세요. 아토피로 40일 넘게 술 못 먹고 있는데... 얼른 나아서 생맥주 한 잔 들이키고 싶다 진짜"라고 덧붙였다.

Advertisement

특히 김대범은 자신을 향한 음주운전 관련 비난이 반복되고 있다며 여러 차례 해명했음에도 여전히 오해가 이어지고 있다고 호소했다.

Advertisement

그는 "아직도 음주운전한ㅅ끼 라고 댓글다는 인간들이 있는데... (도대체 해명을 몇 번을 해야 하는 지) 저는 한 번도 음주운전을 한 적이 없습니다"라고 재차 강조했다.

이어 해당 논란이 발생하게 된 경위에 대해서도 상세하게 설명했다. 김대범은 "재작년에 개그K씨가 음주운전했다 79년생이고 군대개그를 했다고 기사가나서 79년생에 k씨에 군대컨텐츠를 하는 제가 의심을 받았고 아니 의심이아니라 그냥 음주운전한사람으로 악플이 달렸습니다"라고 밝혔다.

Advertisement

당시 김대범은 오해를 풀기 위해 직접 해명에 나섰으며, 실제 음주운전을 했던 권성호 개그맨이 자신의 유튜브에 출연해 사과하는 영상까지 공개했다고 전했다.

그는 "그래서 해명글을 썼고 실제 음주운전했던 권성호 개그맨이 제 유튜브에 나와서 저에게 사과하고 시청자분들께도 사과하는 영상을 올렸는데 해명영상에는 아무도 관심을 안 가지더군요"라고 토로했다.

마지막으로 김대범은 다시 한번 자신은 음주운전을 한 사실이 없다고 강조했다.

Advertisement

"다시 말하지만 저는 음주운전 안했습니다"라며 "그리고 당연히 앞으로도 절대 안할 거고요"라고 덧붙였다.

한편 김대범은 2004년 KBS 19기 공채 개그맨 수석으로 데뷔했다. 그는 KBS '개그콘서트' 코너 '마빡이'로 많은 사랑을 받았다.

tokkig@sportschosun.com