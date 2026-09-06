유재석, 유노윤호 '200만원' 실수에 웃음 터졌다…"나 되게 모자란 애"(놀뭐)

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[스포츠조선 조민정 기자] 유재석과 유노윤호의 희비가 극명하게 엇갈렸다. 계산 내기에서 패배 직전까지 몰렸던 유재석은 예상치 못한 유노윤호의 '0 하나 실수' 덕분에 위기를 벗어났고, 유노윤호는 "나 되게 모자란 애다"라며 스스로를 자책해 웃음을 안겼다.

5일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 곽범과 유노윤호가 함께한 '쩐의 전쟁 in 전주' 특집으로 꾸며졌다. 멤버들은 전주 곳곳을 누비며 로컬 여행을 즐긴 데 이어 마지막에는 음식값을 감으로 맞히는 '감의 전쟁'을 펼쳤다.

이날 방송은 전국 가구 시청률 4.2%(닐슨코리아 기준)를 기록했고, 2054 시청률은 2.4%로 토요일 예능과 동시간대 1위에 올랐다. 특히 유노윤호의 계산 실수가 터진 장면은 분당 최고 시청률 5.2%를 찍으며 이날 최고의 1분을 차지했다.

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여행 초반에는 지역마다 다른 '편 나누기' 구호를 소개하며 웃음을 자아냈다.

서울 출신 유재석은 "뒤집어라 엎어라", 창원 출신 주우재는 "편 먹기 합시다"를 소개했고, 전주 출신 곽범은 "으라 으라 쎄여, 되는 대로 살기~"라는 전주식 구호를 외쳤다. 처음에는 모두가 믿지 않았지만, 곽범이 시민들과 자연스럽게 구호를 주고받는 모습이 펼쳐지자 유재석도 "진짜 하시네?"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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광주 출신 유노윤호 역시 "짱껜쎄요 알코르쎄요"라는 구호를 소개했지만, 배우 손호준마저 "글쎄다"라고 반응하면서 현장은 웃음바다가 됐다.

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이후 멤버들은 곽범의 어머니가 운영하는 옷가게를 찾았다. 곽범 어머니는 아들에게는 단호하게 할인을 거절했지만 허경환에게는 '선생님 할인'을 약속하며 웃음을 안겼다.

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특히 유재석이 카드를 꺼내 결제하려 하자 "돈이 많으니까 카드도 무거운 것 같다"고 농담을 던졌고, 이를 받아든 곽범은 "엑스칼리버 같은 카드"라고 표현해 현장을 폭소케 했다.

가장 큰 반전은 마지막 식당에서 벌어졌다.

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멤버들은 음식값을 맞히지 못한 사람이 모두 계산하는 '감의 전쟁'에 나섰다. 실제 금액은 26만2000원이었고, 마지막까지 유재석과 유노윤호가 계산 후보로 남았다.

처음에는 유재석의 예상 금액이 실제와 가장 차이가 큰 것으로 보였지만, 유노윤호가 예상 금액을 적는 과정에서 20만5000원을 쓰려다 실수로 '0'을 하나 더 붙여 200만5000원을 적은 사실이 드러나면서 순식간에 상황이 뒤집혔다.

결국 계산은 유노윤호 몫이 됐고, 그는 퇴근길 인터뷰에서 "나 되게 모자란 애다. 왜 그랬지?"라며 스스로를 자책해 또 한 번 웃음을 안겼다.

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이어 "광주에서 리벤지해야 할 것 같다"고 복수를 예고하며 다음 '쩐의 전쟁'을 기대하게 만들었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com