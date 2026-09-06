'2세 포기' 진태현, 입양한 딸 뒷모습 보며 울컥..."딸과의 추억이 생겼다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 훈련에 매진하는 딸을 향한 애틋한 아버지의 마음을 전했다.

지난 5일 진태현은 자신의 SNS를 통해 "나를 아빠라고 불러주는 우리 지혜의 서포트 카를 해줄 수 있음에 감사하다. 딸과의 추억이 생겼다"며 딸과 함께한 일상을 공개했다.

진태현은 열심히 뛰며 훈련하는 딸 지혜의 뒷모습을 바라보며 딸을 향한 뭉클한 마음을 드러냈다. 힘든 훈련을 견디며 자신의 길을 걸어가는 딸의 모습을 지켜보는 아빠의 마음이 고스란히 담겼다.

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그는 "지치지 말고 아프지 말고 모든 지혜의 고통이 쌓이고 쌓여 아픔이 당연한 선수가 되길. 엄빠가 늘 함께할게"라며 딸을 향한 응원의 메시지를 남겼다.

딸이 흘리는 땀과 노력의 순간을 곁에서 지켜보며 든든한 버팀목이 되어주겠다는 마음을 전한 것이다.

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한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 공개 입양을 통해 가족을 이루며 많은 응원을 받았으며, 현재 세 딸과 함께 생활하고 있다.

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올해 초에는 2세 계획을 중단하기로 했다는 사실을 직접 밝혀 많은 이들의 응원을 받기도 했다.

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shyun@sportschosun.com