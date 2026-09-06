'환연4 곽민경♥' 신승용, 을지로 150평대 피부과 원장 됐다…9살 차 굳건한 사랑

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애4'를 통해 실제 연인으로 발전한 신승용이 을지로 150평대 피부과 원장으로 새 출발했다. 개원 파티에는 여자친구 곽민경도 함께해 현실 커플의 달달한 근황을 공개했다.

최근 신승용과 곽민경의 SNS에는 피부과 개원을 축하하는 현장 사진과 영상이 잇달아 올라왔다.

공개된 사진 속 신승용은 단정한 화이트 셔츠 차림으로 마이크를 들고 참석자들에게 인사를 전했다. 개원 소감을 밝히는 그의 옆에는 검은 미니 원피스를 입은 곽민경이 함께 서서 행사를 지켜보는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서는 병원 로고 앞에서 대형 풍선을 든 곽민경이 환한 미소를 짓고 포즈를 취했고 신승용 역시 직접 자신의 SNS에 개원 축하 현장을 공유하며 기쁜 마음을 드러냈다.

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두 사람은 나란히 기념사진도 남겼다. 신승용은 곽민경과 지인들 사이에서 브이 포즈를 취하며 개원을 축하받았고 행사장을 찾은 참석자들과 함께 단체 사진을 찍으며 새 출발을 기념했다. 곳곳에는 풍선과 꽃장식이 마련돼 개원 파티 분위기를 더했다.

신승용이 새롭게 문을 연 곳은 을지로에 위치한 피부과로 알려졌다. 이날 행사에는 가까운 지인들이 참석해 개원을 축하했고 SNS에는 "개원 축하합니다"라는 응원 메시지가 이어졌다.

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두 사람은 티빙 연애 예능 '환승연애4' 출연 이후 실제 연인으로 발전한 커플이다. 방송 촬영이 끝난 뒤 서로에게 호감을 키웠고 곽민경은 지난 5월 자신의 유튜브 채널을 통해 신승용과의 열애를 직접 인정해 화제를 모았다. 9살 나이 차이를 극복하고 현실 연인이 된 두 사람은 방송 이후에도 꾸준히 공개 데이트와 일상을 공유하며 팬들의 응원을 받고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com