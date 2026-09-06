홍석천, 입양한 딸 '예비 시댁 반대' 걱정...상견례서 들은 뜻밖의 말 '대반전'

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[스포츠조선 김수현기자] 홍석천이 입양한 딸의 결혼 소식을 전하며 예비 사돈과 처음 만났던 순간을 공개했다.

지난 5일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 홍석천, 백일섭, 남보라 등이 출연해 가족에 얽힌 다양한 이야기를 나눴다.

이날 홍석천은 "내년 1월에 딸이 결혼한다"며 기쁜 소식을 전했다.

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홍석천은 앞서 누나의 두 자녀를 입양해 법적인 아버지가 됐다. 오랜 시간 두 아이를 가족으로 품어온 가운데, 이제는 딸의 결혼을 앞두고 있는 것.

하지만 딸의 결혼을 앞두고 홍석천에게도 걱정이 있었다. 바로 예비 사돈댁의 반응이었다.

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홍석천은 "너무 긴장했었다. 저라는 사람이 특별하니까 사돈댁에서 좀 민망해하지 않을까 싶었다"며 상견례를 앞두고 예비 사돈이 자신을 어떻게 생각할지 걱정했다고 털어놨다.

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그러나 홍석천의 걱정은 예비 사돈을 만난 순간 말끔히 사라졌다.

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그는 "사돈이 절 보자마자 '내가 어렸을 때부터 팬이었어요~' 하시더라"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 "제가 드라마 '남자셋 여자셋' 할 때부터 재밌고 재능 있다고 저를 좋아했다더라. 또 제 인생 스토리를 TV로 다 보셨다. 너무 좋아하시고 친구분들에게 자랑도 하셨다더라. '홍석천이 사돈이 됐다'고"라며 흐뭇한 미소를 보였다.

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딸의 결혼을 앞두고 사돈의 반응을 걱정했던 홍석천이 오히려 예비 사돈의 오랜 팬심을 확인하며 마음을 놓게 된 순간이었다.

이제 홍석천은 딸의 결혼식에서 어떤 특별한 이벤트를 선보일지 고민하고 있다.

그는 "제일 멋진 수트를 입고 깜짝 이벤트를 하려고 한다"며 딸의 결혼식을 누구보다 특별하게 만들어주고 싶은 아빠의 마음을 드러냈다.

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한편 홍석천은 누나의 두 자녀를 입양해 법적으로 아버지가 됐으며, 방송과 사업 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.

shyun@sportschosun.com