故 대도서관, 자택서 사망 1주기...'145만 유튜버'의 씁쓸한 마지막

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[스포츠조선 김수현기자] 구독자 145만에 달하는 '1세대 유튜버' 故 대도서관(본명 나동현)이 세상을 떠난 지 1년이 흘렀다.

지난해 9월 6일 故 대도서관은 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 46세.

당시 대도서관이 약속 장소에 나타나지 않고 연락이 두절되자 이를 걱정한 지인이 경찰에 신고했다. 경찰이 자택에 출동했을 당시 대도서관은 이미 숨진 상태였다.

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현장에서는 유서나 타살 혐의점 등이 발견되지 않았다. 경찰은 대도서관이 생전 심장 관련 통증을 호소했다는 점 등을 토대로 지병에 의한 사망 가능성을 염두에 두고 정확한 사인을 확인하기 위해 부검을 진행했다.

이후 서울 광진경찰서는 국립과학수사연구원으로부터 범죄 혐의점이 없다는 1차 구두 소견을 전달받았다고 밝혔다.

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갑작스러운 비보가 더욱 안타까움을 자아냈던 이유는 대도서관이 세상을 떠나기 직전까지 활발하게 활동하고 있었기 때문이다.

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대도서관은 사망 이틀 전 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크'에 참석했다. 이후 그날 밤에도 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하는 등 평소와 다름없이 활동을 이어갔다.

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전처인 유튜버 윰댕(본명 이채원)도 고인의 마지막 길을 함께했다. 윰댕은 대도서관의 여동생과 함께 상주로 이름을 올리며 고인을 배웅했다.

대도서관은 국내 1세대 인터넷 방송인으로 꼽힌다. 2010년 무렵부터 방송을 시작한 그는 게임 방송 등을 통해 이름을 알렸으며, 이후 유튜브에서 큰 인기를 얻으며 대표적인 1인 미디어 크리에이터로 자리매김했다.

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JTBC '랜선라이프-크리에이터가 사는 법', MBC '라디오스타', '복면가왕' 등 각종 예능 프로그램에도 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

2015년에는 윰댕과 결혼했지만 2023년 합의 이혼했다.

shyun@sportschosun.com