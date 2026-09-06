피해자 울리고 이제 와서..장윤정 모친, 악어의 눈물→사기 혐의 실형 위기에 반성문 제출

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정의 모친 육모씨가 사기 혐의로 구속기소된 가운데, 1심 선고를 앞두고 법원에 반성문을 제출하며 선처를 호소했다.

5일 스타뉴스 보도에 따르면 육씨는 지난 3일 자신의 사기 혐의 사건을 심리하고 있는 서울동부지방법원에 반성문을 제출했다.

육씨는 2024년부터 2025년 사이 지인에게 투자 명목으로 돈을 받은 뒤 이를 돌려주지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 육씨가 금전 문제로 관계가 끊어진 딸 장윤정과의 관계를 내세워 지인에게 투자를 권유했고, "투자하면 돈을 벌 수 있다"는 취지로 말해 세 차례에 걸쳐 총 3100만원을 받은 것으로 보고 있다.

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하지만 육씨는 약속했던 수익금을 피해자에게 지급하지 않은 것으로 조사됐다.

지난달 27일 서울동부지법 형사2단독 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 육씨에게 징역 1년 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

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검찰은 육씨가 과거에도 유사한 방식의 사기 범행으로 실형을 받은 전력이 있음에도 다시 범행을 저질렀다는 점을 지적했다. 또한 피해 금액이 적지 않고 현재까지 피해 회복 역시 이뤄지지 않았다고 강조했다.

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당시 재판부 역시 육씨의 수사 과정과 관련해 "(육씨가) 수사에 협조적이었던 건 아닌 것 같다"라고 언급한 것으로 전해졌다.

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육씨 측은 재판에서 혐의를 모두 인정하고 반성하고 있다는 입장을 밝혔다. 변호인은 "공소사실을 모두 인정하고 잘못을 깊이 반성하는 점, 가로챈 자금을 대부분 생활비 등으로 사용한 점 등을 참작해 달라"라며 재판부에 선처를 요청했다.

육씨 역시 최후진술에서 "피해자와 가족들에게 정말 잘못했다"라고 말하며 눈물을 보인 것으로 알려졌다.

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한편 육씨는 과거에도 금전 문제로 법적 처벌을 받은 전력이 있다. 그는 지난 2018년 지인에게 약 4억원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 구속된 바 있다.

이번 사건과 관련해 육씨가 혐의를 인정한 데 이어 반성문까지 제출하면서 실제 선고 결과에 관심이 쏠리고 있다.

육씨에 대한 1심 선고 공판은 오는 10일 서울동부지방법원에서 열릴 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com