장영란 아들, 호텔 조명 150만원 파손 후..."현재 책임지고 갚는 중" (아형)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 장영란이 사춘기 자녀를 키우며 경험한 훈육 일화를 공개했다.

지난 5일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 방송인 장영란이 출연해 자녀 교육에 대한 이야기를 나눴다.

이날 장영란은 'A급 엄마'라는 수식어에 대해 "내가 'A급 엄마'라고 얘기하기에는 그렇긴 하지만 JTBC '금쪽같은 내 새끼'를 6년간 진행했다. 거기서 너무 많은 걸 배웠다"라고 말했다.

Advertisement

이어 "딸이 중학교 1학년이고 아들이 초등학교 6학년이다. 한창 사춘기인데 아직까지 부비부비 하고 '엄마 사랑해' 하면서 뽀뽀도 한다"며 "오은영 박사님이 '야! 너 애 진짜 잘 키웠다'라고 하셨다"고 자랑했다.

이에 김영철은 장영란의 자녀들과 관련된 일화를 꺼냈다. 그는 "장영란이 아이들과 호주 여행을 간 걸 봤는데 아들 준우가 한창 까불거리다가 조명을 깼더라"라고 말했다.

Advertisement

실제로 장영란의 아들 준우는 엄마와 함께 떠난 여행에서 숙소의 조명을 산산조각 낸 것으로 알려졌다.

Advertisement

당시 장영란은 당황스러운 상황에서도 가장 먼저 아들의 상태부터 확인했다. 그는 본능적으로 "안 다쳤어?"라고 물으며 아이가 다치지 않았는지 살폈다.

Advertisement

이후 장영란은 아들에게 "일단 아이가 다치지 않았는지 확인을 하고 '앉아! 너 이거 얼마짜리야' 했다. 그게 150만 원짜리였다"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "'네가 한 사람의 한 달 월급을 깼다'고 하고 혼냈다"며 잘못에 대해서는 따끔하게 알려줬다고 밝혔다.

Advertisement

아들 준우는 곧바로 자신의 잘못을 인정하고 장영란에게 안겨 울었다. 장영란 역시 엄하게 훈육한 뒤 아들을 품에 안아 따뜻하게 다독이며 잘못을 바로잡는 동시에 아이의 마음까지 살폈다.

장영란은 "등 가격은 아들 준우가 계속 갚고 있다"며 당시 파손한 조명 비용을 아들이 자신의 용돈으로 조금씩 갚아나가고 있다고 전했다.

shyun@sportschosun.com