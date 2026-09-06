Advertisement
광고 닫기

송창식, "2년간 길거리 노숙 생활" 충격 고백..."건물 계단서 쪼그려 잤다" (데이앤나잇)

김수현 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

송창식, "2년간 길거리 노숙 생활" 충격 고백..."건물 계단서 쪼그려 잤다" (데이앤나잇)

[스포츠조선 김수현기자] 가수 송창식이 부모를 잃고 친척 집을 전전하며 노숙까지 했던 가난한 어린 시절을 고백해 먹먹함을 안겼다.

지난 5일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 41회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 전국 기준, 최고 시청률 2.3%를 기록했다.

이날 송창식은 "어린 시절이 힘들었다"라며 "아버지는 경찰이셨고 6·25전쟁 때 참전했다가 군대에서 돌아가셨다. 내가 초등학교에 들어갈 무렵 어머니마저 가출했다"라고 밝혔다. 이후 할아버

송창식, "2년간 길거리 노숙 생활" 충격 고백..."건물 계단서 쪼그려 잤다" (데이앤나잇)

지와 삼촌 등 친척 집을 전전했다는 송창식은 "부모가 없으니 항상 더부살이였다. 가족끼리 아기자기하게 애정을 나누며 사는 삶이 아니었다"라고 회상했다.

특히 송창식은 "그래서인지 사람들이 서로 사랑하고 애정을 표현하며 살아가는 방법을 지금까지도 잘 모르는 것 같다"라며 "마음이 차가운 것은 아닌데 행동은 조금 차갑다"라고 담담하게 덧붙여 현장을 숙연하게 했다.

송창식은 서울예고에 들어간 직후 음악적 재능이 뛰어난 데다, 집안도 부유한 친구들을 보며 큰 좌절을 겪었다고 밝혔다. 당시 방 한 칸에서 일곱 식구가 함께 살아 숙제조차 제대로 하기 어려웠다는 송창식은 결국 고등학교를 자퇴한 후 2년간 노숙 생활을 했다고 밝혔다. 건물 계단 꼭대기에 있는 가장 좁은 공간을 찾아 쪼그린 자세로 잠을 잤다는 송창식의 설명이 모두를 안타깝게 했다.

송창식은 "세시봉에 간 것도 노래를 하면 밥을 준다고 해서였다"라며 "노래를 부른다는 것보다 밥을 먹을 수 있다는 게 기회였다"라고 어려웠던 시절을 회상해 울림을 자아냈다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement