송창식, "2년간 길거리 노숙 생활" 충격 고백..."건물 계단서 쪼그려 잤다" (데이앤나잇)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 송창식이 부모를 잃고 친척 집을 전전하며 노숙까지 했던 가난한 어린 시절을 고백해 먹먹함을 안겼다.

지난 5일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 41회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 전국 기준, 최고 시청률 2.3%를 기록했다.

이날 송창식은 "어린 시절이 힘들었다"라며 "아버지는 경찰이셨고 6·25전쟁 때 참전했다가 군대에서 돌아가셨다. 내가 초등학교에 들어갈 무렵 어머니마저 가출했다"라고 밝혔다. 이후 할아버

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지와 삼촌 등 친척 집을 전전했다는 송창식은 "부모가 없으니 항상 더부살이였다. 가족끼리 아기자기하게 애정을 나누며 사는 삶이 아니었다"라고 회상했다.

특히 송창식은 "그래서인지 사람들이 서로 사랑하고 애정을 표현하며 살아가는 방법을 지금까지도 잘 모르는 것 같다"라며 "마음이 차가운 것은 아닌데 행동은 조금 차갑다"라고 담담하게 덧붙여 현장을 숙연하게 했다.

송창식은 서울예고에 들어간 직후 음악적 재능이 뛰어난 데다, 집안도 부유한 친구들을 보며 큰 좌절을 겪었다고 밝혔다. 당시 방 한 칸에서 일곱 식구가 함께 살아 숙제조차 제대로 하기 어려웠다는 송창식은 결국 고등학교를 자퇴한 후 2년간 노숙 생활을 했다고 밝혔다. 건물 계단 꼭대기에 있는 가장 좁은 공간을 찾아 쪼그린 자세로 잠을 잤다는 송창식의 설명이 모두를 안타깝게 했다.

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송창식은 "세시봉에 간 것도 노래를 하면 밥을 준다고 해서였다"라며 "노래를 부른다는 것보다 밥을 먹을 수 있다는 게 기회였다"라고 어려웠던 시절을 회상해 울림을 자아냈다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분에 방송된다.

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shyun@sportschosun.com