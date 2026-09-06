'김태현♥' 미자, "무섭다" 불꽃축제 여파에 도로 마비.."길이 주차장이네"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 서울 도심을 가득 메운 차량 행렬에 답답한 심경을 드러냈다.

미자는 지난 5일 자신의 일상을 전하며 자동차들로 꽉 막힌 서울 도로 상황을 공개했다.

이날 서울 여의도 한강공원 일대에서는 '한화와 함께하는 서울 세계 불꽃축제 2026'이 개최된 가운데, 불꽃축제를 찾는 인파와 차량이 몰리면서 일대 교통이 크게 혼잡해진 상황이다.

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공개된 상황 속 도로는 차량들이 꼼짝하지 못한 채 길게 늘어서 있어 마치 거대한 주차장을 방불케 했다. 미자는 이 모습을 바라보며 "불꽃놀이 무섭다. 길이 주차장이네"라고 한탄했다.

특히 불꽃축제가 열리는 날에는 행사장 인근으로 차량과 인파가 한꺼번에 몰리는 만큼 이동에 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 미자 역시 예상치 못한 교통 정체를 마주한 듯한 모습을 공개하며 답답한 심경을 드러내 눈길을 끌었다.

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한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

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현재 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영하는 한편 쇼호스트로도 활발한 활동을 이어가고 있다.

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shyun@sportschosun.com