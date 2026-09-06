'이효리♥' 이상순, '9일째 라디오 불참' 건강이상 맞았다..."미주신경기능저하" [전문]

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가수 이상순이 연이은 라디오 불참을 둘러싼 건강 이상설에 직접 입을 열었다. 이상순은 '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 라디오 진행을 쉬고 있다며, 충분히 휴식을 취한 뒤 건강한 모습으로 돌아오겠다고 밝혔다.

이상순은 6일 자신의 SNS를 통해 "제가 며칠째 라디오 진행을 하지 못하고 있어 많은 분들이 걱정해 주셨는데요. 아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드립니다"라고 사과했다.

이어 "지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"며 "아직 조금 더 정밀한 검사를 기다리고 있는 상황이지만, '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다.

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이상순은 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"며 "이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 여러분께 돌아가겠다"고 전했다.

복귀 시점에 대해서는 "저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌다"고 밝혔다. 끝으로 "너무 걱정하지 마시고, 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려달라"며 팬들과 청취자들을 안심시켰다.

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앞서 이상순은 지난달 30일부터 5일까지 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송에 7일 연속 불참했다. 최근 열흘여간으로 범위를 넓히면 총 9일간 자리를 비운 셈이다.

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갑작스러운 부재가 이어지면서 건강 이상설 등 여러 추측이 나왔지만, 대타 DJ 토마스 쿡이 방송을 통해 상황을 설명하기도 했다.

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지난달 26일 토마스 쿡은 이상순을 대신해 "순디는 컨디션 난조로 아주 조금 살짝 늦게 오실 예정이다. 너무 큰 걱정하지 마시라"고 말했다. 이후 이상순은 방송 종료 약 10분을 앞두고 스튜디오에 합류해 "정말 죄송하다"며 의무실에 다녀온 사실을 전했다.

당시 이상순은 "컨디션이 안 좋았다"며 "토마스 쿡한테 맡기고 의무실에 다녀왔다. 누워서 상담도 받고 왔다"고 설명했다. 또 "토마스 쿡이 있어 정말 다행이다. 제가 이 상태로 진행했으면 진행이 안 됐을 것 같다"고 고마움을 표했다.

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이후에도 이상순의 부재가 이어지자 토마스 쿡은 "몸에 특별한 이상이 있는 건 아니고 컨디션 조절이 필요하다는 판단이 서서 제작진과 의논 끝에 며칠 좀 휴식의 시간을 갖기로 했다"고 밝혔다.

이날 이상순이 직접 SNS를 통해 구체적인 건강 상태와 라디오를 쉬게 된 이유를 밝히면서 그동안 제기됐던 궁금증도 해소될 것으로 보인다. 현재 이상순은 추가 정밀 검사를 기다리며 의료진의 권유에 따라 안정을 취하고 있으며, 복귀 시점은 아직 정해지지 않았다.

이하 이상순 SNS 글 전문

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안녕하세요. 이상순입니다.

제가 며칠째 라디오 진행을 하지 못하고 있어 많은 분들이 걱정해 주셨는데요. 아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다는 말씀을 드립니다.

지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했습니다. 아직 조금 더 정밀한 검사를 기다리고 있는 상황이지만, '미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있습니다.

충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠습니다.

많은 분들이 걱정해 주셨는데, 저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌습니다.

이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 여러분께 돌아가겠습니다.

너무 걱정하지 마시고, 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려주세요.

좋은 모습으로 곧 만나요. 감사합니다.

shyun@sportschosun.com