‘6개월 시한부’ 피터팬 아빠 전경철 작가, 5일 별세…‘유퀴즈’ 출연 24일 만 비보

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[스포츠조선 조민정 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 중증 자폐 아들을 향한 절절한 부성애를 전했던 전경철 작가가 지난 5일 세상을 떠난 것으로 전해졌다.

정유진 발달장애지원전문가포럼 대표는 6일 자신의 SNS를 통해 "2026년 9월 5일 토요일 오후 7시 56분, 전경철 피터팬 아빠가 먼 길을 떠났다"고 부고를 전했다. 이어 "장례는 평소의 뜻에 따라 무빈소 장례로 치르기로 했다"며 "현재는 병원에 안치돼 있으며 빈소는 별도로 설치되지 않는다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.

고인은 중증 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들 제원 씨를 홀로 돌봐온 아버지다. 성인이 된 제원 씨의 사회성 연령은 2.3세 수준으로 알려졌고 전 작가는 지난 27년 동안 아들의 일상을 세심하게 보살펴 왔다.

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그러던 중 전 작가는 간암 말기 진단과 함께 기대 여명이 6개월가량이라는 말을 들었다. 자신의 죽음보다 홀로 남게 될 아들을 걱정한 그는 아들이 평생 지낼 수 있는 시설을 찾아 나섰고 이 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'를 통해 처음 널리 알려졌다.

고인은 영원히 어른이 되지 않는 동화 속 인물에 빗대 아들을 '피터팬'이라고 불렀다. 아들과 함께 살아온 시간을 브런치에 기록했고 해당 글은 독자들의 후원과 응원에 힘입어 에세이 '안녕, 피터팬'으로 출간됐다.

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지난달 12일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 355회에도 '피터팬 아빠'로 출연했다. 당시 전 작가는 "아들이 잘생기고 건장한 청년이지만 정신 연령은 2.3세"라며 "27년의 생활은 두 살배기 아이를 키우는 것과 같았다"고 털어놨다.

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아들을 시설에 보낸 뒤 처음이자 마지막 캠핑을 떠났던 이야기도 공개했다. 그는 긴 돌봄의 시간을 희생으로만 여기지 않았다며 아들과 함께 누린 행복이 있었기에 버틸 수 있었다고 말해 시청자들의 눈시울을 붉혔다.

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전 작가의 마지막 꿈은 제원 씨뿐 아니라 최중증 발달장애인들이 24시간 돌봄을 받으며 살아갈 공동체 '네버랜드'를 만드는 것이었다. 그는 저서의 인세와 관련 수익을 재단에 귀속해 전국에 자립생활 공동체를 세우겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

비보를 접한 누리꾼들은 "아들 걱정은 내려놓고 편히 가시길", "가시는 순간까지 아들을 생각하셨을 것 같아 마음이 아프다", "'유퀴즈'를 보며 많이 울었다", "아픔 없는 곳에서 평안하시길", "남겨진 아드님도 잘 지낼 수 있기를 바란다" 등의 댓글로 고인을 추모했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com