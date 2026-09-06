젠지·한화생명·T1·디플러스, 이변 없이 롤드컵행…LCK 4강 확정

젠지

한화생명e스포츠

T1

디플러스 기아

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결국 반전은 없었다. 젠지와 T1, 한화생명e스포츠로 굳어진 LCK '3강'에 디플러스 기아가 합류하며 올해 롤드컵(LoL 월드 챔피언십) 무대에 나설 LCK 4개 팀이 확정됐다. 지난해 롤드컵 준우승팀 KT 롤스터가 탈락한 가운데 디플러스 기아가 2년 만에 다시 세계 최고 무대에 복귀한다.

지난달 23일 정규리그를 마친 LCK는 26일 플레이인을 시작으로 포스트시즌에 돌입했다. 플레이인에는 상위 5개 팀이 속한 레전드 그룹에서 5위를 차지한 KT와 하위 5개 팀이 속한 라이즈 그룹의 상위 3개 팀인 한진 브리온, 농심 레드포스, BNK 피어엑스가 참가했다.

KT는 레전드 그룹의 자존심을 지키며 플레이오프에 진출했지만, 라이즈 그룹 최하위였던 BNK가 농심과 한진을 잇달아 꺾는 이변을 일으키며 마지막 한 자리를 차지했다.

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그러나 플레이오프에서는 정규리그 상위권의 벽을 넘지 못했다.

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KT는 1라운드에서 디플러스를 상대로 예상 밖의 3대0 완승을 거두며 기세를 올렸지만, 2라운드에서 젠지에 0대3으로 패했다. 이어 패자조에서 다시 만난 디플러스에도 1대3으로 무릎을 꿇으면서 2년 연속으로 롤드컵에 오르려는 도전이 꺾였다.

BNK 역시 돌풍을 이어가지는 못했다. 1라운드에서 T1을 탈락 위기까지 몰아붙였지만 2대3으로 역전패했고, 패자조에서 디플러스를 상대로 먼저 두 세트를 따내며 다시 한번 이변을 기대하게 했다. 하지만 3~5세트를 내리 패하며 플레이오프 여정을 마쳤다.

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이로써 젠지, 한화생명, T1, 디플러스가 LCK를 대표해 다음달 개막하는 롤드컵에 출전한다. 올해 롤드컵은 미국 LA와 텍사스주 앨런, 뉴욕 브루클린 등 3개 도시에서 열리는 역대 16번째 대회다.

이런 가운데 젠지는 가장 먼저 결승 진출을 확정하며 통합 시즌 2연패에 한 걸음 더 다가섰다.

정규 시즌에서 천신만고 끝에 1위를 차지한 젠지는 5일 열린 플레이오프 승자조 3라운드에서 한화생명을 3대1로 꺾었다. 이 승리로 젠지는 2022년부터 8시즌 연속 LCK 결승에 오르는 기록을 이어갔다. 한화생명은 패자조로 내려가면서도 아직 기회가 남았다. 6일 열리는 T1과 디플러스의 승자와 최종 결승 진출전을 치르고 결승행에 다시 도전한다.

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LCK 결승전은 오는 13일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열린다. 이에 앞서 12일 같은 장소에서 최종 결승 진출전이 펼쳐진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com