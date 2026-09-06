권민아, 친언니 8억 횡령 폭로 후 심경 “유난? 허언증 아니예요”

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[스포츠조선 박아람 기자] AOA 출신 배우 권민아가 자신의 삶을 둘러싼 여러 시선에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

권민아는 지난 5일 개인 계정을 통해 장문의 글을 올리고 그동안 자신이 겪었던 일들과 현재의 마음 상태, 앞으로 살아가고 싶은 방향에 대해 이야기했다.

그는 먼저 "제 삶이 조금 파란만장? 아니면 유난스럽죠?"라고 운을 뗐다. 이어 자신이 공개한 이야기들을 두고 허언이라는 의심을 받는 것에 대해 모든 내용이 사실이라고 강조했다.

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권민아는 "근데 전부 사실이고 다들 허언증 걸렸나 니 피해본것만 적냐 하시는데 피해 비율이 월~등히 높다보니 가해한걸 쓸라해도 딱히 없네요"라고 밝혔다.

어린 시절부터 겪어온 일들에 대해서는 모두 공개하고 싶지 않다는 뜻도 내비쳤다. 그는 "애기때부터 피해받은 거 쓰라고 하면 그건 너무 비참해서 그 수준까지는 저도 숨겨요 불쌍한 취급은 당하기 싫어요"라고 털어놨다.

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현재 사용하고 있는 이름에 담긴 의미도 설명했다. 여러 차례 한자 이름을 바꿨다는 권민아는 마지막 개명이라고 생각하고 지인의 도움을 받아 '굳셀 민', '싹 아'라는 뜻을 담게 됐다고 전했다.

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그러면서 "현재 쓰고 있는 이름처럼 저 친구 참 굳세다 하고 봐줬으면 좋겠어요"라고 말했다.

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권민아는 자신이 지금까지 상당히 힘든 일들을 겪으며 살아왔다고 고백하기도 했다. 그는 "말 그대로 쟤 진짜 어떻게 살아있지 싶을정도로 좀 많이 잔인하고, 잔혹한거 겪으면서 여기까지 오다보니 많이 터지기도 했고 고장도 나고 지금도 불안정하고 그런것 같은데"라고 자신의 상태를 솔직하게 표현했다.

다만 자신을 이해해달라는 마음과 함께 타인 역시 같은 경험을 하지 않은 이상 자신을 온전히 이해하기 어려울 것이라는 점도 인정했다. 권민아는 "솔직히 뱉고 싶은 말은 이해 좀 해주세요 라고 말하고 싶은데 사람이 같은걸 겪어보지 않은이상 저도 공감 잘 못 하듯이 남들도 알수가 없잖아요"라고 적었다.

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이어 자신이 원하는 것은 동정이나 연민이 아니라고 강조했다. 앞으로는 과거의 나약했던 모습에서 벗어나 더욱 강하고 당당하게 살아가기 위해 노력하고 있다는 것이다.

권민아는 "저 나름 최선을 다해 강한척 그리고 진짜 더이상은 나약한 나 말고 굳세게, 자신있고 용기있게, 당돌하고 밝고, 긍정적이고, 엄마처럼 단순하고 순수하게 살고싶어서 노력하고 있어요"라고 밝혔다.

자신이 중요하게 생각하는 삶의 태도도 전했다. 그는 강한 사람에게 약하고 약한 사람에게 강한 태도보다는 "강약약강 보다는 쉽게말해 강강약약이 저는 마음에 들어요"라고 말했다.

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또한 어떤 삶을 선택할지는 결국 자신의 몫이라며, 선택한 뒤 후회하지 않는 것이 중요하다는 생각을 밝혔다. 권민아는 "어떻게 살고 무엇을 선택하냐는 본인에게 달려있지만, 그 선택에 후회만 없다면 성공했다고 봅니다"라고 전했다.

마지막으로 팬들과 자신의 글을 읽는 이들에게 긍정적인 메시지도 남겼다. 식사와 일, 운동, 사람들과의 만남뿐만 아니라 혼자만의 시간과 일기를 쓰는 시간도 가지며 힘을 내라고 당부했다.

권민아는 "다들 오늘도 식사 맛있게 하시고 기운내서 일도하고 운동도하고 사람들과의 시간도 보내고 혼자만의 시간도 보내고 일기도 써보고 기운내세요! 나쁜일이 있었다면 내일은 반드시 좋은 일이 생길테니"라고 글을 마무리했다.

한편 권민아는 지난 4일 친언니가 7~8억원 규모의 횡령을 저질렀다고 주장하며 논란의 중심에 섰다. 이후 자신의 삶과 심경에 대해 직접 털어놓으면서 또 한 번 관심이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com