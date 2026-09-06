한석준, 눈 떠보니 피바다..기립성 저혈압으로 겪은 충격적인 유혈 사고 “기억 통째로 사라져”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 한석준이 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌던 과거 사고를 떠올리며 당시의 아찔했던 상황을 전했다.

지난 5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 한석준은 지난해 집에서 겪었던 갑작스러운 실신 사고를 언급했다. 평소와 다름없는 아침이었지만 잠에서 깨어난 뒤 예상하지 못한 일이 벌어졌다고.

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한석준은 "작년 아침에 일어나 쓰러져 문제가 된 적 있다"고 밝혔다.

당시 한석준은 침대에 앉아 잠시 시간을 보내다가 음악을 끄기 위해 자리에서 일어났다. 그러나 이후의 기억이 완전히 끊겼다고 한다.

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그는 "아침에 일어나서 침대에 걸터앉아있다가 음악을 끄려고 일어났다가 기억이 없고 바닥에 자고 있었다"고 당시를 회상했다.

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쓰러지는 과정에서 발생한 큰 소리에 아내가 놀라 상황을 확인했고, 한석준은 머리를 크게 다친 상태로 발견됐다.

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한석준은 "꽝 소리가 나서 아내가 너무 깜짝 놀라 깬 거다. 내 머리통은 피바다가 돼 있었다"면서 사고 당시의 심각했던 상태를 설명했다.

이후 병원에서 검사를 받은 결과 원인은 기립성 저혈압으로 밝혀졌다. 기립성 저혈압은 누워 있거나 앉아 있다가 갑자기 일어날 때 혈압이 떨어지면서 어지럼증이나 실신 등을 일으킬 수 있다.

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한석준은 사고 직후 자신의 SNS를 통해서도 당시 상황을 공개한 바 있다.

특히 피를 많이 흘린 탓에 말을 제대로 하지 못했고, 결국 응급실로 이동해 뇌 촬영과 상처 치료 등을 받았다고 밝혔다.

한석준은 지난해 SNS에서 "집에서 갑자기 쓰러졌다. 기억이 끊긴 채로. 아내가 저를 깨웠을 때 잠에서 깬 건지 죽음에서 돌아온 건지 구분이 안 됐다. 피가 흥건하고 말도 제대로 안 나왔다. 응급실로 실려가 뇌 촬영하고 찢어진 곳을 치료 받았다. 지금은 많이 괜찮아졌지만 돌이켜 생각하면 아찔하다"고 당시의 심경을 전하기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com