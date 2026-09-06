김무열♥윤승아, 3살 子 눈 아래만 봐도 ‘훈남 DNA’…엄마 손 뽀뽀까지(승아로운)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤승아가 아들 김원 군과 함께하는 일상을 공개했다. 얼굴 전체가 드러나지는 않았지만 살짝 포착된 모습만으로도 배우 김무열·윤승아 부부를 닮은 훈훈한 분위기가 시선을 사로잡았다.

윤승아는 6일 자신의 유튜브 채널 '승아로운'에 '요즘의 일상 vlog(마켓 소식)'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에는 장보기부터 식사, 브랜드 행사 방문, 기부 마켓 준비까지 윤승아의 소소한 일상이 담겼다. 그중에서도 가장 눈길을 끈 것은 어느덧 훌쩍 성장한 아들 원 군의 모습이었다.

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윤승아는 장을 보고 돌아온 뒤 원 군과 함께 장바구니 속 식재료를 하나씩 꺼냈다. 원 군은 아스파라거스와 블루베리, 닭가슴살, 피망, 버섯 등의 이름을 씩씩하게 맞히며 야무진 면모를 드러냈다. 엄마의 질문에 거침없이 답하는 또렷한 말투와 귀여운 목소리가 미소를 자아냈다.

아침 식사 시간에도 원 군의 재롱은 계속됐다. 딸기 그림이 그려진 상의를 입고 식탁 앞에 선 원 군은 윤승아가 준비한 음식을 맛보며 재잘재잘 이야기를 이어갔다. 카메라에는 눈 아래와 입 주변만 살짝 담겼지만 오뚝한 콧날과 도톰한 입술, 둥근 얼굴선이 드러나며 배우 부부의 아들다운 훈훈한 분위기를 풍겼다.

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영상 말미에는 윤승아와 원 군이 나란히 카메라 앞에 앉아 기부 마켓 소식을 전했다. 원 군의 얼굴에는 블러 처리가 됐지만 단정한 헤어스타일과 엄마 곁에 꼭 붙어 있는 모습이 눈길을 끌었다. 특히 원 군은 윤승아의 얼굴을 작은 손으로 감싼 뒤 입맞춤을 건넸고 윤승아도 아들의 손바닥에 뽀뽀하며 애정을 표현했다.

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윤승아는 원 군에게 "기부 마켓 해요"라는 말을 따라 하도록 도왔고 원 군은 잠자리에 들기 전 귀여운 '굿나잇' 인사까지 남기며 영상의 엔딩을 장식했다.

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윤승아는 아들의 사생활을 보호하기 위해 그동안 얼굴을 공개하지 않았다. 이번 영상에서도 블러 처리하거나 카메라 구도를 조절해 눈 아래만 제한적으로 보여줬다. 그럼에도 훌쩍 자란 체격과 살짝 드러난 이목구비만으로 김무열과 윤승아를 골고루 닮은 듯한 분위기가 전해져 관심을 모았다.

한편 윤승아와 김무열은 2015년 결혼, 2023년 6월 아들 김원 군을 품에 안았다. 윤승아는 유튜브 채널 '승아로운'을 통해 육아와 패션, 여행 등 가족의 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com