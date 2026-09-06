박수홍, 3년 간 이어진 5억 원 규모 모델료 소송 마침표..A사 '항소취하'

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박수홍이 식품업체를 상대로 제기했던 약 5억 원 규모의 광고 모델료 관련 민사소송이 항소 취하로 마무리됐다.

6일 스타뉴스에 따르면 식품업체 A사는 박수홍 측과 진행해온 약정금 소송과 관련해 지난 8월 21일 법원에 항소취하서를 제출했다. 이에 따라 1심 판결에 불복해 이어졌던 항소심 절차도 종결됐다.

이번 사건은 박수홍이 지난 2023년 9월 광고 모델료를 받지 못했다며 소송을 제기하면서 시작됐다. 박수홍은 자신이 모델로 참여했던 편의점 오징어 제품과 관련해 약 4억9600만 원의 모델료를 지급받지 못했다고 주장했다.

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사건은 이후 조정 절차 등을 거쳤지만 양측의 합의는 이뤄지지 않았다. 1심 재판 과정에서는 광고 계약이 정식으로 체결됐는지와 실제 광고 활동에 대한 비용을 어떤 기준으로 산정할지를 놓고 양측의 입장이 팽팽하게 맞섰다.

재판부는 양측의 주장을 살핀 뒤 화해 가능성을 거듭 타진했다. 하지만 조정이 성립되지 않았고, 결국 1심 판단이 내려졌다.

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수원지방법원 성남지원은 지난 2월 A사가 박수홍 측에 약 7000여만 원과 이에 따른 지연이자를 지급하라고 판결했다. 다만 박수홍 측이 청구한 나머지 금액은 받아들이지 않았으며, 소송 비용의 84%는 원고 측이 부담하도록 했다.

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A사는 해당 판결에 불복해 지난 2월 25일 항소장을 제출하면서 사건은 수원고등법원으로 넘어갔다.

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2심에서도 재판부는 양측에 합의 가능성을 제안했다. 수원고등법원은 변론을 진행한 뒤 화해권고결정을 내렸고, 이후 사건을 조정 절차로 넘겼다. 그러나 양측은 끝내 합의점을 찾지 못한 것으로 알려졌다.

이후 A사가 항소 자체를 취하하면서 약 3년간 이어져 온 박수홍의 광고 모델료 관련 소송은 별도의 항소심 판단 없이 마무리됐다.

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한편 박수홍은 김다예와 2021년 결혼했으며, 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다.

tokkig@sportschosun.com