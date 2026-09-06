'개그콘서트', 신규 코너 '역주행' 첫 선보인다…관객 1인과 아이돌 그룹 완성

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트'가 관객 참여형 새 코너 '역주행'을 선보인다.

6일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'의 신규 코너 '역주행'에서는 역주행을 노리는 혼성 그룹의 리더를 관객 중에서 찾고, '찐친구'에서는 비록 경찰과 범인이지만 절친한 친구인 두 사람의 특별한 술자리가 펼쳐진다.

새 코너 '역주행'은 가요계 역주행을 노리는 5인조 혼성 그룹의 마지막 멤버를 관객 중에서 선발하는 관객 참여 콩트다. 조수연, 연예림, 이상은, 심문규, 오민우가 출연한다.

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첫 방송에서 이상은은 객석에서 찾은 '리더'와 함께 무대 위에 오른다. '리더'는 순식간에 '역주행'의 세계관에 적응하고, 상상을 초월하는 활약을 펼치며 객석을 웃음바다로 만든다.

기획사 대표 오민우는 예능 스케줄을 잡았다며 해당 프로그램에는 '10년 전 나에게 한마디하기' 코너가 있다고 전한다. 그는 미리 준비해야 한다며 '리더'에게 연습을 시킨다. 그러자 '리더'는 무대 위 개그맨들과 객석의 관객들 모두 빵 터뜨리는 진솔한 한마디를 10년 전 '나'에게 외쳤다는 후문이다.

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'찐친구'에서는 경찰 신윤승과 범인 김진곤의 술자리가 펼쳐진다. 신윤승이 "체포해서 미안하다"고 하자 김진곤은 "일하는 건데 뭐 어떠냐"라며 대범한 반응을 보여 폭소를 유발한다. 또 신윤승은 김진곤에게 "집에 처음 가는데 빈손으로 가서 미안하다"고 말하는데, 김진곤은 펄쩍 뛰면서 신윤승이 이미 특별한 '선물'을 챙겨왔다고 언급해 재미를 더한다.

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특히 김진곤은 경찰로서의 미래를 고민하는 신윤승에게 따끔한 조언을 한다. 겉으로는 자연스러운 '찐친' 간의 대화이지만 범인과 경찰이라는 특수한 관계 속에서 해석하는 조언이 웃음을 자아낸다.

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한편, KBS2 '개그콘서트'는 6일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com