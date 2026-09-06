하석진, 윤유선 향한 원망 폭발…안희연 두고 결국 정면충돌(‘사랑이 온다’)

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[스포츠조선 조민정 기자] 하석진이 안희연을 사이에 두고 윤유선과 정면으로 맞선다. 여기에 안희연은 아들 윤하빈과의 관계가 흔들리며 또 한 번 인생 최대 위기를 맞는다.

6일 방송되는 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 14회에서는 서로 얽히고설킨 가족들의 비밀이 새로운 갈등으로 번지는 모습이 그려진다.

앞서 김무진(하석진)은 한규림(안희연)이 고윤희(윤유선)가 이혼 당시 두고 떠난 친딸이라는 사실을 알게 됐다. 설상가상으로 한결(윤하빈) 역시 엄마 한규림과 자신의 혈액형이 맞지 않는다는 사실을 알게 되면서 충격에 빠졌고, 모자의 평온했던 일상에도 균열이 생겼다.

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공개된 스틸에는 김무진과 고윤희가 팽팽한 긴장감 속 마주 선 모습이 담겼다. 김무진은 윤희를 향해 원망이 담긴 눈빛을 보내고, 윤희는 복잡한 감정을 감추지 못한 채 흔들리는 표정을 짓는다. 특히 그동안 한규림을 대하던 태도와는 전혀 다른 윤희의 반응에 김무진 역시 당혹감을 감추지 못하면서 두 사람 사이에 어떤 대화가 오갔을지 궁금증을 높인다.

한규림 역시 아들 한결 생각에 마음을 놓지 못한다. 혈액형 문제를 알게 된 뒤 큰 혼란에 빠진 한결을 떠올리며 괴로워하는 그는 상처받은 아들의 마음을 어떻게 돌려야 할지 막막해한다. 무너질 위기에 놓인 모자 관계가 다시 회복될 수 있을지 관심이 쏠린다.

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또 다른 갈등도 이어진다. 조흥식(배정남)은 한규영(박유나)의 예비신랑 외도를 목격한 뒤 주먹을 휘둘렀고, 결국 경찰서까지 가게 된다. 그런데 예상과 달리 조흥식은 오히려 당당한 태도를 보이는 반면, 피해자의 예비신부인 한규영이 초조한 기색을 감추지 못해 의문을 자아낸다. 가해자와 피해자의 입장이 뒤바뀐 듯한 두 사람의 신경전이 어떤 결과로 이어질지 이목이 집중된다.

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친모의 비밀이 드러난 뒤 더욱 복잡해진 가족 관계와 하석진, 안희연, 윤유선 세 사람의 정면충돌이 예고된 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 14회는 6일 오후 8시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com