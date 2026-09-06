민망 부위 ‘볼록’ 조현, 논란 후 “ㅋㅋ”..타격 없는 일상

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 베리굿 출신 배우 신지원(조현)이 최근 무대인사에서 착용한 의상으로 온라인상에서 화제가 된 가운데, 논란 이후에도 평소와 다름없는 근황을 전했다.

신지원은 6일 개인 계정에 반려견과 함께 시간을 보내고 있는 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 반려견을 품에 안고 있는 신지원의 모습이 담겼다. 반려견이 장난스러운 표정을 짓자 신지원은 "ㅋㅋ"이라는 짧은 글을 덧붙이며 웃음을 보였다.

최근 신지원은 영화 행사에서 선보인 스타일링으로 예상치 못한 관심을 받았다. 지난달 26일 서울 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '카를로비바리' VIP 시사회에 참석한 그는 버건디 계열의 골지 니트 롱 원피스를 착용하고 무대인사에 나섰다.

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해당 의상은 몸에 밀착되는 실루엣에 깊은 브이넥과 롱스커트 디자인이 더해진 스타일이었다. 행사 당시 촬영된 영상과 사진이 온라인을 통해 퍼지면서 의상의 핏과 실루엣을 두고 다양한 반응이 쏟아졌다.

특히 강한 무대 조명 아래에서 의상 일부의 굴곡이 눈에 띄게 표현되면서 보는 사람에 따라 다소 민망하게 느껴질 수 있다는 의견이 나왔다. 신지원 역시 무대 위에서 두 손을 앞쪽으로 모으는 모습을 보이며 의상을 신경 쓰는 듯한 장면이 포착됐다.

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이후 온라인에서는 스타일링을 두고 "보기 너무 민망하다", "코디가 안티냐", "어떻게 저런 옷을 입었냐" 등의 반응이 이어졌다. 반면 단순히 의상의 소재와 조명으로 인해 생긴 실루엣을 두고 지나치게 확대 해석할 필요가 없다는 의견도 나왔다.

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논란이 이어진 상황에서도 신지원은 별도의 해명이나 입장을 내놓기보다는 자신의 일상을 공유했다. 반려견과 함께한 사진을 공개하며 평소처럼 SNS 활동을 이어간 모습이다.

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한편 신지원은 2016년 걸그룹 베리굿으로 데뷔해 조현이라는 이름으로 활동했다. 2021년 그룹 해체 이후에는 본명인 신지원으로 배우 활동을 이어가고 있다.

드라마 '학교기담-오지 않는 아이', '겨울 지나 벚꽃', '은수 좋은 날'과 영화 '용루각: 비정도시', '최면' 등에 출연했으며, 영화 '카를로비바리'에서는 촬영감독 강하나 역을 맡았다. '카를로비바리'는 오는 9일 개봉을 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com