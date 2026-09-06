[SC이슈] 이상순, 미주신경 기능 저하로 DJ 잠시 쉬어간다…"확실히 회복해 돌아올 것"

이상순. 사진 제공=MBC

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 이상순이 미주신경 기능 저하로 라디오 진행을 잠시 쉬어간다.

이상순은 6일 자신의 개인 계정에 "며칠째 라디오 진행을 하지 못해 많은 분들이 걱정해 주셨는데, 아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점 청취자분들께 죄송하다"고 글을 게재했다.

그는 "지난주 수요일 갑자기 컨디션이 좋지 않아 라디오 진행이 어려웠고, 그 후 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"면서 "아직 정밀 검사를 기다리는 상황이지만, 미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 밝혔다.

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이어 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"면서 "저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌다"고 설명했다.

끝으로 이상순은 "이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 돌아가겠다"면서 "너무 걱정하지 말라. 저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기달려달라"고 당부했다.

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이상순의 소속사 안테나도 이날 공식입장을 통해 "미주신경 기능 저하로 안정이 필요하다는 의료진의 소견에 따라 현재 라디오 진행을 잠시 쉬어가고 있다"면서 "아티스트가 온전히 회복에 집중할 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 전했다.

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한편 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'는 당분간 스페셜 DJ 체제로 진행된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com