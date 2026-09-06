손태영♥권상우, 대낮에 얼굴 붙잡고 기습 뽀뽀…결혼 18년 차에도 ‘후끈’(뉴저지손태영)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 손태영이 생일을 맞은 남편 권상우에게 기념 뽀뽀를 선사했다. 권상우는 결혼 18년 차에도 아내의 애정 표현을 부끄러워하며 고개를 돌렸지만 손태영은 남편의 얼굴을 붙잡고 입을 맞추며 변함없는 부부애를 자랑했다.

손태영은 6일 자신의 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에 '손태영, 권상우 부부가 생일을 보내는 방법 (+가족데이트 vlog)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상의 하이라이트는 권상우를 위한 손태영의 특별한 생일 선물이었다. 쿠키 영상 속 야외 카페에 나란히 앉은 두 사람은 편안한 차림으로 여유로운 시간을 보냈다. 손태영은 흰색 카디건에 머리를 하나로 묶은 자연스러운 모습이었고 권상우는 회색 셔츠와 선글라스를 착용해 편안하면서도 훈훈한 분위기를 풍겼다.

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손태영은 권상우의 어깨에 팔을 두른 채 "생일 선물로 뽀뽀해 줄까", "생일 뽀뽀 어때"라고 애교 섞인 제안을 건넸다. 그러나 권상우는 쑥스러운 듯 시선을 피하고 고개를 숙이며 선뜻 반응하지 못했다.

남편의 수줍은 반응에도 손태영은 물러서지 않았다. 손태영은 한 손으로 권상우의 볼을 감싼 뒤 얼굴을 가까이 가져가 입을 맞췄다. 갑작스러운 뽀뽀를 받은 권상우는 손으로 입을 가린 채 웃었고 화면에는 '쪼옥'이라는 자막과 하트가 더해져 달달한 분위기를 배가시켰다.

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손태영은 권상우가 평소에도 애정 표현을 받으면 유난히 부끄러워한다고 설명했다. 장난스럽게 밀고 당기다가 결국 뽀뽀로 생일을 축하하는 두 사람의 모습은 결혼 18년 차에도 여전히 신혼 같은 설렘을 느끼게 했다.

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앞서 가족들은 함께 저녁 식사를 하며 권상우의 생일을 축하했다. 생일 축하 노래가 울려 퍼지는 가운데 권상우는 가족의 마음을 받으며 행복한 미소를 지었다.

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영상에는 뉴저지에서 늦여름을 보내는 손태영 가족의 소소한 일상도 담겼다. 손태영과 권상우는 아침 일찍 숙소 주변을 함께 걸으며 여유를 만끽했다. 권상우는 아내를 위해 커피를 챙겼고 두 사람은 포토존에서 서로의 사진을 찍어주며 데이트를 즐겼다.

부부는 반려견 초파의 건강검진 결과도 공유했다. 잇몸과 눈물 관리 등 초파에게 필요한 건강 관리를 꼼꼼하게 살피며 반려견을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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아들 룩희 군의 학원 수업을 두고는 현실적인 부모의 모습으로 돌아왔다. 룩희 군이 수업을 앞두고 몸이 아프다고 하자 상태를 살피면서도 교육 문제에는 단호한 태도를 보였다. 자녀의 머리 모양과 성격이 부모 중 누구를 더 닮았는지를 놓고 유쾌한 대화도 이어갔다.

산책과 가족 식사, 자녀 교육에 관한 대화부터 생일 뽀뽀까지 평범한 하루였지만 영상 곳곳에는 서로를 자연스럽게 챙기는 손태영과 권상우의 애정이 묻어났다.

한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있다. 손태영은 유튜브 채널을 통해 미국 뉴저지 생활과 가족의 일상을 꾸준히 공개하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com