손태영, 연애 때는 ♥권상우 땀 축축한 손도 잡았는데…“결혼 후엔 싫어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 손태영이 연애 시절에는 남편 권상우의 땀에 젖은 손도 거리낌 없이 잡았지만, 결혼 후에는 싫어지기 시작했다고 솔직하게 고백했다.

손태영은 6일 자신의 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에 '손태영, 권상우 부부가 생일을 보내는 방법 (+가족데이트 vlog)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 후반부 두 사람은 손과 발에 땀이 많은 권상우의 체질을 두고 이야기를 나눴다. 손태영은 연애할 때를 떠올리며 당시에는 권상우의 손에 땀이 나도 괜찮다며 손을 잡아줬다고 밝혔다.

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그러나 결혼한 뒤에는 반응이 달라졌다고. 손태영이 이제는 땀이 난 손을 반기지 않는다고 솔직하게 말하자 권상우는 "연애할 때는 괜찮다고 하지 않았느냐"는 취지로 서운함을 드러냈다. 아내의 달라진 태도를 지적하는 권상우와 이를 태연하게 받아치는 손태영의 현실 부부다운 대화가 웃음을 자아냈다.

권상우의 체질이 아들에게 그대로 이어졌다는 이야기도 나왔다. 손태영은 아들 룩희 군 역시 긴장하거나 날씨가 더울 때면 손에 땀이 많이 난다고 설명했다. 특히 발에도 땀이 많아 걸어간 자리마다 발자국이 남을 정도라며 아들이 아빠를 꼭 닮았다고 전했다. 반면 딸 리호 양은 이러한 체질을 물려받지 않았다고 밝혔다. 부부는 딸의 손과 발에는 땀이 많지 않다며 함께 안도하는 모습을 보여 또 한 번 웃음을 안겼다.

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한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있다. 현재 가족과 미국 뉴저지에서 생활하며 유튜브를 통해 일상을 공유하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com