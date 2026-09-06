손태영♥권상우, 사춘기 딸 꾀병 바로 간파…“공부하기 싫어가지고”(뉴저지손태영)

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 손태영과 권상우 부부가 학원 수업을 앞두고 갑자기 몸이 아프다고 호소한 사춘기 딸 리호 양에게 단호한 태도를 보였다.

손태영은 6일 자신의 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에 '손태영, 권상우 부부가 생일을 보내는 방법 (+가족데이트 vlog)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 딸 리호 양은 학원 수업을 앞두고 갑자기 머리가 아프고 토할 것 같다며 데리러 와달라고 연락했다. 아이의 다급한 호소에도 손태영은 곧바로 움직이기보다 상황부터 차분하게 살폈다.

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손태영은 앞서 별다른 이상 증세가 없었던 데다 학원에 가기 직전 갑자기 머리가 아프다고 한 점을 의아하게 여겼다. 스마트폰을 오랫동안 들여다봐 두통이 생겼거나 처음 다니기 시작한 학원 수업을 피하고 싶은 사춘기 아이의 마음이 반영된 것일 수 있다고 판단했다.

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권상우 역시 아이의 말에 즉시 휘둘리지 않고 아내와 함께 상황을 지켜봤다. 리호 양은 반신욕을 하겠다고 했다가 옷이 없다며 다시 연락하는 등 준비 과정에서 말을 바꿨고 이를 지켜보던 부부는 아이의 속마음을 이미 알아챈 듯 한숨을 내쉬었다.

손태영은 "다 잘할 거면서 꼭 이런다"며 딸의 행동을 나무라기보다 새로운 환경을 앞두고 투정을 부리는 사춘기 아이의 심리를 이해하는 모습을 보였다. 그렇다고 학원 수업을 피하도록 두지는 않았다. 몸 상태를 확인하면서도 해야 할 일은 마쳐야 한다는 단호한 태도를 유지했다.

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영상 말미에는 손태영이 생일을 맞은 권상우의 얼굴을 붙잡고 기념 뽀뽀를 건네는 모습도 공개됐다. 자녀 앞에서는 단호한 부모였던 두 사람은 서로에게는 장난기 넘치는 부부로 돌아가 결혼 18년 차에도 변함없는 애정을 자랑했다.

한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com