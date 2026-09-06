전경철 작가 별세…유재석 울린 ‘피터팬 아빠’, 뜻 따라 무빈소 장례[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] "치료도 받을 테니 6개월만 더 살게 해주세요"

중증 자폐 아들이 살아갈 집을 찾기 위해 의사에게 삶을 연장해 달라고 호소했던 '피터팬 아빠' 전경철 작가가 세상을 떠났다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 유재석의 눈물까지 자아냈던 그의 사연은 방송 24일 만에 안타까운 비보로 돌아왔다.

정유진 발달장애지원전문가포럼 대표는 6일 자신의 SNS를 통해 "2026년 9월 5일 토요일 오후 7시 56분 전경철 피터팬 아빠가 먼 길을 떠났다"고 밝혔다. 이어 "장례는 평소의 뜻에 따라 무빈소 장례로 치르기로 했다. 현재 병원에 안치돼 있으며 빈소는 별도로 설치되지 않는다"며 고인의 명복을 빌었다.

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전 작가는 27세 중증 자폐 스펙트럼 장애인 아들 제원 씨를 홀로 키운 아버지다. 성인이 된 제원 씨는 건장한 체격을 지녔지만 의학적으로 진단받은 사회성 연령은 2.3세 수준이었다. 전 작가는 아들을 영원히 어른이 되지 않는 동화 속 소년에 빗대 '피터팬'이라고 불렀다.

그는 지난 8월 12일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "지난 27년은 두 살 아이를 27년간 키운 것과 같았다"고 말했다. 이어 "아이가 주는 잠깐의 행복이 고단함을 덮어준다. 나는 그 행복을 27년이나 누렸기 때문에 버틸 수 있었다"며 긴 돌봄의 시간을 희생이 아닌 행복으로 표현했다.

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아들의 건강을 지키기 위해 벌인 고군분투도 털어놨다. 한때 제원 씨의 체중이 160㎏까지 늘자 냉장고에 쇠사슬과 자물쇠를 채우고 1년여 동안 식단을 관리해 70㎏을 감량시켰다. 아들과 몸싸움을 벌이다 팔에 상처가 남기도 했지만, 그는 "아들의 생사가 걸린 일인데 어떤 아빠가 방치하겠느냐"며 끝까지 포기하지 않았다.

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치매를 앓은 어머니와 아들을 함께 돌보던 전 작가에게 간암 말기 판정까지 내려졌다. 치료받지 않으면 기대 여명이 약 6개월이라는 말을 들었지만, 처음에는 항암 치료를 거절했다. 남은 6개월이면 자신이 떠난 뒤 아들이 살아갈 곳을 구할 수 있을 것이라고 생각했기 때문. 그러나 현실은 예상보다 가혹했다. 전 작가는 1년 넘게 약 1000곳의 시설에 연락하고 직접 찾아갔지만 돌봄에 많은 인력과 비용이 필요하다는 이유로 번번이 거절당했다. 결국 몸 상태가 급격히 악화된 그는 다시 병원을 찾아 "제가 잘못 생각했다. 아들이 살 집을 찾아야 하는데 아직 못 찾았다"며 치료를 부탁했다.

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부자의 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'의 '안녕, 피터팬' 편을 통해 세상에 알려졌다. 관련 영상은 약 500만 조회수를 기록했고 전국에서 도움과 응원이 이어졌다. 전 작가가 브런치에 연재한 회고록에도 후원금이 모였고 글은 에세이 '안녕, 피터팬'으로 출간됐다.

무엇보다 제원 씨를 365일 돌봐줄 보금자리가 나타났다. 아들의 거처를 찾았다는 소식은 지난 7월 '실화탐사대-피터팬의 기적'을 통해 공개됐다. 하지만 27년 동안 하루도 떨어져 지내지 않았던 아들을 시설로 보낸 뒤 전 작가의 몸은 더욱 악화됐다. 항암 치료를 중단했고 복수천자를 받아야 하는 간격도 점점 짧아졌다.

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그럼에도 고인은 자신의 아들만을 생각하지 않았다. '안녕, 피터팬'의 인세와 관련 수익을 토대로 최중증 발달장애인들이 24시간 돌봄을 받으며 살아갈 공동체 '네버랜드'를 만들겠다는 꿈을 품었다. 아들 제원 씨와 같은 '피터팬'들이 함께 살아갈 마을을 전국에 세우는 것이 그의 마지막 목표였다.

'유퀴즈'에서는 아들을 향한 마지막 당부도 남겼다. 그는 아들이 자신을 기다리며 힘들어하지 않도록 "아빠라는 존재는 잊고 행복하게 살라"고 말하고 싶다면서도, 그것이 온전한 진심은 아니라고 털어놨다. 전 작가는 "희미하게 기억나는 나이 많은 남자가 나를 바라볼 때 많이 따뜻했고 맛있는 것을 많이 차려줬던 사람. 누군지는 모르겠지만 떠올리면 문득 그리운 사람으로 기억해줬으면 좋겠다"고 말했다. 담담하게 이어진 고백에 유재석도 눈물을 보였다.

비보를 접한 누리꾼들은 "아들 걱정은 내려놓고 편히 쉬시길", "기적이 있기를 바랐는데 너무 슬프다", "아드님이 잘 지낼 수 있기를 바란다", "유퀴즈를 보고 많이 울었다", "평생 아들을 위해 헌신한 고인의 명복을 빈다" 등의 말로 추모했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com