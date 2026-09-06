'정준호♥' 이하정, 잘 나가던 아나운서였는데..."애들 매니저로 사는 중"

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[스포츠조선 김수현기자] 아나운서 출신 방송인 이하정이 화려했던 방송인 커리어 대신 두 아이를 위해 '매니저'를 자처하며 바쁜 일상을 보내고 있는 근황을 공개했다.

이하정은 6일 자신의 SNS에 "정시욱 정유담 매니저로 사는 중"이라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이하정은 한쪽 어깨에는 악기 가방을 메고, 다른 한쪽에는 자신의 가방과 아이들의 짐을 주렁주렁 들고 있는 모습이다. 셀카를 찍는 과정에서 얼굴은 가려졌지만, 헝클어진 머리와 축 처진 눈꼬리에서 하루의 피로가 고스란히 느껴진다.

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특히 두 아이의 일정과 이동을 챙기느라 양손이 짐으로 가득 찬 모습은 이하정이 직접 '매니저'라고 표현한 현재의 일상을 짐작하게 한다. 방송 활동으로 대중 앞에 서던 모습과는 사뭇 다른 현실적인 모습이 눈길을 끈다.

한때 잘 나가는 아나운서로 활약했던 이하정이지만, 현재는 두 아이의 일상을 챙기는 데 상당한 시간을 보내고 있는 모습이다. 직접 아이들의 짐을 챙기고 이동을 돕는 등 엄마로서 바쁜 하루를 보내고 있는 근황이 전해지며 관심을 모았다.

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이하정의 솔직한 한마디와 지친 듯한 모습에 누리꾼들의 관심도 이어졌다. 화려한 방송 활동 뒤에 가려져 있던 엄마로서의 현실적인 일상을 공개하며 공감과 응원을 자아냈다.

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한편 MBC 아나운서 출신 이하정은 10살 연상의 배우 정준호와 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com