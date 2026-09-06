할리우드 영화·광고 날아갔는데..김민종, MC몽 용서 “넓은 가슴으로 받아들여”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김민종이 자신을 둘러싼 논란으로 갈등을 빚었던 MC몽의 사과를 받아들이기로 했다.

6일 마이데일리 보도에 따르면 김민종 측은 MC몽이 자신의 잘못을 인정하고 직접 사과한 데 대해 이를 받아들이겠다는 입장을 밝혔다.

앞서 MC몽은 지난 5월 라이브 방송을 진행하던 중 연예계 불법 도박 모임과 관련한 주장을 펼치면서 김민종의 실명을 언급했다. 당시 구체적인 사실관계가 확인되지 않은 상황에서 나온 발언이 온라인을 통해 빠르게 확산되면서 논란이 커졌다.

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김민종 측은 해당 내용이 사실이 아니라고 즉각 반박했다. 그러나 논란이 커지면서 김민종은 실제 활동에도 상당한 타격을 입은 것으로 전해졌다. 미국 현지에서 촬영 예정이던 할리우드 영화에서 하차했고, 협의 중이던 대형 광고 계약 두 건 역시 중단된 것으로 알려졌다.

결국 김민종은 지난 1일 법률대리인을 통해 MC몽을 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 고소하며 법적 대응에 나섰다.

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이후 MC몽은 지난 5일 라이브 방송을 통해 공개적으로 사과했다. 그는 "(김)민종이 형님에 대한 오해를 불러일으키게 한 점 다시 한번 사과드린다. 선배를 언급한 것 자체가 내 잘못이다. 이후 어떤 기사가 나오든 모두 받아들이겠다"고 말했다.

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이어 "김민종 선배의 도박 오해는 오늘 둘이서 잘 풀었고 형님이 나를 따뜻하게 안아줬다"고 밝히며 김민종과 직접 만나 대화를 나눴다는 사실을 전했다.

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MC몽의 사과 이후 김민종 측 역시 입장을 내놨다. 김민종 측은 잘못을 깨닫고 먼저 사과한 MC몽을 외면하지 않고 그의 진심 어린 사과를 받아들이기로 했다고 전했다.

특히 김민종 측은 자신을 향한 잘못된 주장으로 금전적·정신적인 피해가 발생했음에도, 뒤늦게 자신의 잘못을 인정하고 사과하기 위해 찾아온 MC몽을 따뜻하게 받아준 점을 강조했다.

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김민종 측은 "잘못을 깨닫고 먼저 고개를 숙인 MC몽의 뒤늦은 사과를, 김민종은 밀어내지 않고 넓은 가슴으로 기꺼이 받아들였다"고 밝혔다.

이어 "김민종을 저격하고 심각한 금전적·정신적 피해를 입힌 MC몽이지만 뒤늦게 과오를 뉘우치고 다가온 이에게 손을 먼저 내밀며 따뜻하게 안아준 결말은 왜 김민종이 오랜 시간 업계와 대중의 사랑을 받아온 '진짜 배우'인지를 여실히 증명한다"고 덧붙였다.

논란이 법적 절차로까지 번졌던 가운데 양측이 직접 만나 오해를 풀고 MC몽이 공개적으로 사과하면서 갈등은 일단락되는 분위기다.

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tokkig@sportschosun.com