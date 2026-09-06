“BTS 지민 이름만 기억”..치매 앓는 모친과 시카고 콘서트 찾은 해외 팬 ‘뭉클’

빅히트 뮤직 제공

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[스포츠조선 박아람 기자] 방탄소년단(BTS) 지민을 향한 한 팬의 애틋한 마음이 치매를 앓고 있는 어머니와 함께한 특별한 여행으로 이어져 감동을 전하고 있다.

한 해외 팬은 최근 SNS를 통해 치매를 앓고 있는 어머니와 함께 미국 시카고에서 열린 방탄소년단 콘서트를 찾은 사연을 공개했다.

딸에 따르면 어머니는 점차 일상의 기억을 잃어가고 있지만 지민의 이름만큼은 기억하고 있었다. 이에 딸은 어머니가 소중하게 간직하고 있는 기억을 함께하기 위해 콘서트 티켓을 마련하고 직접 여행길에 올랐다.

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공개된 영상에서 딸이 어머니에게 "엄마 지민을 보러 갈려고 티켓을 샀어"라고 말하자 어머니는 반가운 듯 기뻐하는 모습을 보였다.

딸은 어머니가 비행기를 타고 이동하는 동안에도 "나의 지민을 보러 간다"고 노래하듯 반복해서 말했다고 전했다.

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그러나 영상 촬영을 마친 뒤 어머니는 딸에게 지민이 어디에 있는지, 여행가방은 왜 필요한 것인지 다시 물었다. 딸은 "엄마는 지민은 기억하지만 우리가 어디로, 왜 비행기를 타고 가는지는 기억하지 못한다"고 설명했다.

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기억을 잃어가는 어머니에게 지민은 여전히 특별한 존재였던 셈이다.

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딸은 어머니와 함께 시카고 콘서트 현장을 찾았고, 공연을 관람하기 위해 VIP로 참여했다. 콘서트뿐만 아니라 팝업스토어에도 함께 방문해 어머니의 침실에 걸어둘 새로운 지민 관련 굿즈도 구입했다고 전했다.

함께 공개된 사진에서는 어머니가 지민의 이름이 적힌 티셔츠를 입은 채 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 마음을 따뜻하게 했다.

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딸은 이번 여행을 통해 어머니와 함께할 수 있었던 소중한 순간에 대해 감사한 마음도 드러냈다. 그는 "엄마와 함께한 이런 작은 순간들에 대해 지민에게 어떻게 보답할 수 있을지 모르겠다"고 전했다.

기억이 하나둘 흐려지는 상황에서도 지민의 이름만큼은 기억하는 어머니, 그리고 그런 어머니에게 좋아하는 스타를 직접 만날 수 있는 특별한 추억을 선물한 딸의 모습이 많은 팬들에게 뭉클한 감동을 안기고 있다.

tokkig@sportschosun.com