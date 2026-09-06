[공식] 이상순, 라디오 잠정 중단…‘완벽한 하루’ 당분간 스페셜 DJ 체제

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이상순이 신경계 증상으로 라디오 진행을 잠시 중단하고 회복에 집중한다.

MBC는 6일 "FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'가 당분간 스페셜 DJ 체제로 방송을 이어간다"고 공식 발표했다.

이상순은 지난달 26일 갑작스러운 컨디션 난조로 생방송 진행이 어려워진 뒤 프로그램에 복귀하지 못했다. 별다른 설명 없이 스페셜 DJ 체제가 이어지면서 청취자들 사이에서는 그의 건강 상태를 걱정하는 목소리가 나왔다.

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MBC에 따르면 이상순은 이후 여러 검사와 의료진 상담을 진행했다. 검사 과정에서 미주신경 기능 저하와 관련된 신경계 증상이 확인됐으며, 현재 추가 정밀 검사를 기다리고 있다. 의료진은 이상순에게 충분한 안정과 휴식을 권유했다. 이에 이상순은 당분간 라디오 진행을 쉬며 건강 회복에 집중하기로 했다.

이상순은 "아무런 설명 없이 라디오 진행을 쉬게 된 점, 청취자분들께 죄송하다"며 갑작스러운 공백에 대해 사과했다. 이어 "이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"며 복귀 의지를 전했다.

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제작진도 이상순의 건강을 최우선으로 두겠다는 입장이다. '완벽한 하루 이상순입니다'는 이상순이 복귀할 때까지 스페셜 DJ들이 진행을 맡는다. 구체적인 복귀 시점은 정밀 검사 결과와 회복 상태에 따라 결정될 것으로 보인다. 제작진은 "이상순 DJ가 빠른 시일 내 청취자들과 다시 만날 수 있기를 기대하고 있다"고 밝혔다.

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한편 '완벽한 하루 이상순입니다'는 매일 오후 4시 MBC FM4U에서 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com