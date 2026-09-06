'박성광♥' 이솔이, 나이 들수록 달라지는 얼굴..."인생 최대 고민, 누가 늙고 싶어"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 나이를 실감하며 외모에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

이솔이는 6일 자신의 SNS에 "인생 최대 고민"이라며 자신의 외모에 대한 고민을 꺼냈다.

이솔이는 "나이 누가 늙고 싶어. 홈케어는 너무 어렵구"라며 나이가 들면서 달라지는 외모에 대한 솔직한 심경을 전했다. 누구나 한 번쯤 고민할 법한 현실적인 이야기를 털어놓으며 팬들의 공감을 자아냈다.

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그러면서 이솔이는 자신이 홍보하고 있는 신상 뷰티 디바이스를 소개했다. 외모 관리에 대한 고민을 솔직하게 밝힌 뒤 관련 제품을 직접 소개하며 자연스럽게 관심을 유도했다.

현재 인플루언서로 활동하며 다양한 제품의 공구(공동구매)를 진행하고 있는 이솔이는 자신의 SNS를 통해 제품을 소개하고 판매하는 등 사업가적인 면모도 발휘하고 있다.

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일상적인 고민을 콘텐츠로 풀어내면서 동시에 자신이 선보이는 제품을 연결하는 방식으로 팬들과 소통하고 있다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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이후 이솔이는 여성암을 투병했다는 사실을 고백하며 수술과 항암치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 투병 사실을 솔직하게 공개하며 많은 응원을 받았다.

shyun@sportschosun.com