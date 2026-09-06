“‘피터팬 아빠’ 기억해달라” 전경철 작가 별세에 출판사도 애도…마지막 소망 계승 약속

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[스포츠조선 조민정 기자] '안녕, 피터팬'을 출간한 출판사 '이야기장수' 측이 고(故) 전경철 작가를 추모하며 그의 마지막 꿈을 이어가겠다고 밝혔다.

'이야기장수'는 6일 공식 SNS를 통해 "'안녕, 피터팬' 전경철 작가님이 하늘나라로 떠나셨습니다"라며 비보를 전했다.

출판사 측은 "장례는 전경철 작가님의 뜻에 따라 무빈소로 치러진다"며 "전경철 작가님이 세상에 남기신 세상 모든 피터팬들을 위한 꿈, 네버랜드 마을 설립의 소망을 기억하며 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "부디 피터팬 아빠의 삶을, 소망을 기억해 달라"고 당부하며 고인을 향한 깊은 애도를 표했다.

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전 작가는 중증 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들 제원 씨를 27년 동안 홀로 돌본 아버지다. 그는 간암 말기 판정과 함께 기대 여명이 약 6개월이라는 말을 들은 뒤, 자신이 세상을 떠나더라도 아들이 안전하게 생활할 수 있는 거처를 찾아 나섰다.

약 1000곳의 시설에 문의했지만 제원 씨를 받아줄 곳을 찾지 못했던 사연은 지난 3월 MBC '실화탐사대'를 통해 알려졌다. 방송 이후 전국에서 응원과 도움의 손길이 이어졌고, 제원 씨가 지낼 수 있는 보금자리도 마련됐다.

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전 작가는 아들과 함께 살아온 시간을 글로 기록했다. 브런치에 연재한 회고록은 독자들의 후원과 이야기장수의 출판으로 에세이 '안녕, 피터팬'이 됐다. 고인은 영원히 어른이 되지 않는 동화 속 소년처럼 살아가는 아들과 중증 발달장애인들을 '피터팬'이라고 불렀다.

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그의 꿈은 자신의 아들 한 명을 위한 거처를 마련하는 데 그치지 않았다. 최중증 발달장애인들이 24시간 돌봄을 받으며 함께 살아갈 공동체 마을 '네버랜드'를 전국 곳곳에 세우는 것이 마지막 소망이었다. 전 작가는 책의 인세와 관련 수익을 재단 설립과 공동체 조성에 사용하겠다는 뜻도 밝혔다. 출판사 이야기장수는 고인이 남긴 책과 꿈을 기억하고 '세상 모든 피터팬'을 위한 네버랜드 설립의 소망을 이어가겠다고 약속했다.

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지난달 12일에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아들을 향한 마지막 당부를 전했다. 그는 자신이 아들의 기억 속에서 희미해지더라도 "떠올리면 문득 그리운 사람"으로 남고 싶다고 말해 유재석과 시청자들의 눈시울을 붉혔다.

전 작가는 지난 5일 오후 7시 56분 세상을 떠났다. 장례는 고인의 뜻에 따라 별도의 빈소 없이 치러진다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com