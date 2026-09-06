유퀴즈 “故 전경철, 남겨주신 마음 기억하겠다”..중증자폐 아들 27년 돌본 ‘피터팬 아빠’ 애도

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[스포츠조선 박아람 기자] tvN '유퀴즈 온 더 블록'이 중증자폐 아들을 27년간 돌봐온 '피터팬 아빠' 전경철 작가의 별세 소식을 전하며 고인을 추모했다.

'유퀴즈 온 더 블록' 측은 6일 공식 계정을 통해 전경철 작가를 향한 추모의 글을 게재했다.

제작진은 "마지막까지 발달장애인들이 더 나은 세상에서 살아가길 꿈꾸셨던 전경철 작가님. 유퀴즈에서 작가님의 바람을 전할 수 있어서 감사했습니다. 남겨주신 그 마음, 오래 기억하겠습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 애도의 뜻을 밝혔다.

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전경철 작가는 앞서 '유퀴즈 온 더 블록'에 출연해 중증자폐를 가진 아들을 키우며 느꼈던 아버지의 마음과 발달장애인 가족들이 마주한 현실을 진솔하게 이야기한 바 있다.

고인은 지난 5일 오후 7시 56분 별세했다. 정유진 발달장애지원전문가포럼 대표는 6일 SNS를 통해 전경철 작가의 부고를 알리며 "2026년 9월5일 토요일 밤 7시56분 전경철 피터팬 아빠가 먼길을 떠났다"고 전했다.

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장례는 고인의 뜻에 따라 빈소를 마련하지 않는 무빈소 장례로 진행될 예정이다.

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전경철 작가는 오랜 시간 중증자폐 아들을 양육한 경험을 에세이 '안녕, 피터팬'에 담았다. 정신연령이 2~3세 수준인 아들을 27년 동안 돌봐온 그는 자신이 세상을 떠난 이후에도 아들이 안정적으로 살아갈 수 있는 환경을 마련하기 위해 생전부터 다양한 노력을 이어왔다.

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특히 간암 말기 판정을 받은 뒤에는 자신의 부재를 대비해 아들이 지낼 수 있는 돌봄 환경을 직접 찾아다녔다. 성인 중증자폐인과 가족들을 위한 피터팬 재단을 설립하고 발달장애인 공동체를 만드는 일에도 힘을 쏟았다.

그의 삶과 고민은 여러 방송을 통해 대중에게 알려졌다. 지난 3월 MBC '실화탐사대'에 이어 지난달 '유퀴즈 온 더 블록'에 출연해 아들을 향한 깊은 애정과 자신의 마지막을 준비하는 심정을 털어놨다.

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특히 '유퀴즈 온 더 블록'에서 전경철 작가는 자신이 세상을 떠난 뒤 아들이 자신을 너무 선명하게 기억하기보다는 따뜻했던 아버지의 모습으로 희미하게 기억해주기를 바라는 마음을 전해 많은 이들의 마음을 울렸다.

그는 "아빠라는 존재는 깨끗하게 잊고 네 행복만을 위해 살라고 하고 싶은데 솔직하지 않은 심정이다. '희미하게 기억나는 남자가 있다. 나보다 나이가 아주 많은, 왜 인지 모르겠지만 갑자기 늙어버린 남자가 있는데, 나를 바라보면 많이 따뜻했고 맛있는 걸 많이 차려주던 사람이 있었다. 기억이 희미해 누군지는 모르겠다. 떠올리면 문득 그립기는 하다' 이 정도로 기억하면 좋겠다. 나는 당연히 27년 간 행복을 안겨줬던 잘생긴 아기를 품에 안고 있을 거다"고 말했다.

tokkig@sportschosun.com