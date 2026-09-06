스마일게이트, TGS 2026 출격…'미래시'·'데드 어카운트' 일본 시장 공략

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스마일게이트가 일본 최대 게임 전시회 '도쿄 게임쇼 2026(TGS 2026)'에 신작 2종을 들고 나선다. 지난해에 이어 올해도 현지 이용자들이 출시 전 게임을 직접 체험할 수 있도록 시연과 무대 이벤트를 앞세운다.

스마일게이트는 오는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 TGS 2026에 '미래시: 보이지 않는 미래'와 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'을 출품한다고 4일 밝혔다.

스마일게이트 부스는 2홀에 마련된다. 중앙 메인 무대를 사이에 두고 왼쪽에는 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃', 오른쪽에는 '미래시: 보이지 않는 미래'가 자리한다. 두 게임 모두 현장에서 직접 플레이할 수 있으며, 게임 시연과 공식 SNS 팔로우, 사전등록 등에 참여하면 각 게임의 굿즈도 받을 수 있다.

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'미래시: 보이지 않는 미래'는 캐릭터를 앞세운 공간으로 꾸민다. 입구에는 대형 LED 게이트를 설치해 캐릭터들의 이야기를 담은 애니메이션을 상영하고, 좌측에는 4면 LED 타워를 배치한다. 게임을 체험한 관람객은 LED 타워 내부에서 캐릭터와 만나는 별도 콘텐츠도 즐길 수 있다.

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시연 참가자에게는 '이츠카 캐릭터 클리어 백'을 제공하며, 공식 SNS 팔로우와 사전등록을 모두 마치면 '캐릭터 만쥬 키링'을 받을 수 있다. 두 이벤트에 모두 참여한 관람객은 '다키마쿠라', '마우스패드', '핫피' 등 한정 굿즈가 포함된 가챠에도 응모할 수 있다.

메인 무대에서는 일본 유명 코스어 이오리 모에와 에나코가 게임 캐릭터를 활용한 코스프레 세션 등을 진행한다. 스마일게이트는 TGS 출전을 계기로 '미래시' 공식 홈페이지에 세계관과 주요 캐릭터를 소개하는 게임소개 페이지도 추가했다.

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'데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'은 원작 만화의 이미지를 활용해 부스를 꾸민다. 특히 게임의 핵심 이미지인 '푸른 불꽃'을 공간 전체에 활용하고, 입구 LED 화면을 통해 게임 속 컷신과 실제 플레이 모습을 보여준다.

현장에서는 게임 시연과 공식 SNS 팔로우, 사전등록 이벤트가 진행된다. 방문객에게 '부채'를 제공하고, 게임을 체험하면 '캔 뱃지', SNS 팔로우와 현장 사전등록에 참여하면 '스티커'를 증정한다. 관련 이벤트에 모두 참여하면 '데스크 매트', '티셔츠', '아크릴 키홀더' 등이 포함된 가챠에 응모할 수 있다.

'데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'은 2023년부터 연재된 와타나베 시즈무 작가의 동명 만화를 기반으로 한 팀 로그라이트 RPG다. 5명의 캐릭터를 편성해 스킬을 연이어 사용하는 팀플레이를 핵심으로 내세웠다. 현재 구글 플레이와 애플 앱스토어, 공식 웹사이트에서 사전등록을 진행하고 있다.

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스마일게이트가 이번 TGS에서 두 작품을 함께 선보이는 것은 일본 이용자들과의 접점을 넓히는 데 초점이 맞춰져 있다. 특히 두 게임 모두 출시를 앞둔 만큼 현장에서 직접 플레이할 수 있는 기회를 제공하고, 캐릭터와 세계관을 체험할 수 있는 콘텐츠를 함께 배치했다.

백영훈 스마일게이트 CBO는 "지난해 TGS에서 보내주신 현지의 뜨거운 관심에 힘입어 올해도 두 타이틀의 매력을 제대로 전달할 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"며 "정식 출시 전 게임을 직접 체험해볼 수 있는 기회인 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

TGS 2026 스마일게이트 부스의 세부 일정과 프로그램은 각 게임 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com