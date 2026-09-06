서정희, 44kg 뼈말라도 꽉 끼는 명품 원피스 자태..."말랐던 시절 맞춰진 옷"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 서정희가 10년 전 구입한 명품 원피스를 다시 꺼내 입고 변함없는 스타일 감각과 늘씬한 몸매를 과시했다.

서정희는 6일 자신의 SNS에 "오래된 것들이 다시 빛나는 날, 10년 전의 알렉산더 맥퀸 블랙 원피스를 꺼내 입었다"라며 근황을 공개했다.

그는 "말랐던 시절의 나에게 맞춰진 옷이라 지금의 몸에는 조금 벅차게 꼭 끼지만, 어쩐지 그 불편함마저 오늘의 엣지가 되었다"라고 전했다.

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공개된 사진 속 서정희는 10년 전 구입한 블랙 드레스를 완벽하게 소화한 모습이다. 스스로 "꽉 끼는 옷"이라고 표현했지만 여전히 가녀린 몸매가 눈길을 끈다.

서정희는 까만 선글라스에 블랙 드레스를 매치하고 목에는 스카프를 둘렀다. 여기에 블랙 빈티지백과 블랙 삭스, 블랙 하이힐까지 올블랙 스타일링으로 시크한 분위기를 완성했다.

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특히 서정희는 자신의 집 회색 팬스와 스크린 월을 배경으로 포즈를 취하며 마치 개인 런웨이를 연상케 하는 모습을 선보였다. 그는 "검은 선글라스를 쓰고, 오래된 빈티지 백을 들었다. 시간이 지나도 변하지 않는 것들이 있다. 좋아했던 옷, 익숙한 태도, 그리고 나를 나답게 만드는 어떤 감각"이라고 자신의 패션 철학을 전했다.

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이어 "우리 집 회색 팬스 앞. 차갑고 시크한 우리 집 스크린 월은 오늘도 나만의 런웨이가 되어준다"라며 자신의 공간에서 즐기는 패션에 대한 애정을 드러냈다.

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서정희는 또 "누구에게 보여주기 위한 패션쇼가 아니라 시간을 건너온 나 자신에게 보내는 작은 박수"라며 "가장 나다워지는 공간에서, 가장 오래된 나를 다시 입었다"라고 덧붙였다.

10년의 시간을 건너 다시 꺼내 입은 옷을 통해 자신의 과거와 현재를 돌아보면서도, 여전히 자신만의 스타일을 즐기는 서정희의 모습이 눈길을 끈다.

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한편 서정희는 지난 2022년 유방암 초기 진단을 받고 수술과 치료를 받았다. 이후 건강을 회복하며 활발한 활동을 이어가고 있으며, 6세 연하의 건축가 김태현과 공개 열애 중이다.

shyun@sportschosun.com