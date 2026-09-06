[SC무비] 크리스토퍼 놀란 감독 '오디세이', 韓관객 1000만 돌파…"여정 함께해 주셔서 감사해"

사진 출처=유니버설 픽쳐스 공식 계정

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[스포츠조선 안소윤 기자] 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'가 누적관객수 1000만 명을 돌파했다.

배급사 유니버설픽쳐스는 6일 공식 계정을 통해 "'오디세이' 대한민국 1000만 관객 돌파"라고 글을 게재했다.

배급사에 따르면 '오디세이'는 이날 오후 4시쯤 누적관객수 1000만 명을 돌파했다. 지난달 5일 개봉한 이후 33일 만에 달성한 기록이다.

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배급사는 "크리스토퍼 놀란 감독의 두 번째 천만 작품이 된 '오디세이'. 이 여정을 함께하고 계신 관객 여러분, 감사드린다"고 인사를 전했다.

'오디세이'는 2023년 개봉한 '아바타: 물의 길' 이후로 3년 8개월 만에 천만 외화 작품에 이름을 올렸다. 또한 올해 극장가에서 첫 천만 영화에 등극한 '왕과 사는 남자'에 이어 두 번째로 천만 관객을 돌파했다.

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한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com