컴투스, 'SWC2026' 서울 월드 파이널 개최 앞두고 SBA와 맞손

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컴투스가 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'의 서울 월드 파이널 성공 개최를 위해 서울경제진흥원(SBA)과 협력한다.

컴투스는 SBA와 'SWC2026' 월드 파이널 성공 개최와 서울 게임·e스포츠 산업 진흥을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 'SWC'는 컴투스의 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 세계 최고 소환사를 가리는 글로벌 e스포츠 대회다. 세계 각 지역에서 예선과 지역 컵을 거쳐 최종 월드 파이널 진출자를 가린다.

올해는 대회 10회차를 맞아 '서머너즈 워'가 탄생한 서울에서 월드 파이널이 열린다. 컴투스는 SBA와 함께 대회 운영과 홍보, 해외 관람객 유치 등 다양한 분야에서 협력해 서울에서 열리는 기념비적인 대회를 글로벌 e스포츠 행사로 만들어간다는 계획이다.

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협약식은 지난 2일 서울 마포구 상암동 SBA 사옥에서 열렸다. 컴투스 박영주 마케팅&콘텐츠 센터장과 SBA 문구선 창조산업본부장 등 양측 관계자들이 참석해 구체적인 협력 방안을 논의했다.

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양측은 'SWC2026'의 성공적인 개최를 위해 SBA 시설 이용과 브랜드 홍보에 협력하고, 해외 관람객 유치와 도시 마케팅도 공동 추진한다. 이를 통해 서울의 게임·e스포츠 산업 활성화와 저변 확대에도 힘을 보탤 예정이다.

오는 18일부터 20일까지 열리는 SBA 주최 '게임 e스포츠 서울 2026(GES 2026)'에서도 협업한다. 행사장에 'SWC' 10회 개최를 기념하는 전시 공간과 시민 참여 프로그램을 마련해 대회와 '서머너즈 워'를 알릴 계획이다. 서울 월드 파이널을 앞두고 시민과 글로벌 팬들이 대회를 접할 수 있는 접점도 넓힌다.

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'SWC 2026'은 지난 8월 온라인 예선을 통해 지역 컵 진출자 선발을 마쳤다. 지역 컵은 26일 독일 함부르크에서 열리는 유럽 컵을 시작으로 10월 10일 캐나다 토론토에서 아메리카 컵, 10월 17일 태국 방콕에서 아시아퍼시픽 컵이 차례로 진행된다. 각 지역 컵을 거쳐 선발된 선수들은 오는 11월 14일 서울 KBS 아레나에서 열리는 월드 파이널에서 세계 최강 소환사 자리를 놓고 맞붙는다.

10번째 월드 파이널을 서울에서 개최한다는 점에서 올해 'SWC'는 컴투스에도 의미가 크다. 글로벌 이용자를 대상으로 성장해온 '서머너즈 워'의 대표 e스포츠 대회를 게임의 출발점인 서울에서 개최하고, 서울시 산하 기관과 협력해 해외 팬들의 방문까지 이끌어내는 형태다. 대회 자체뿐 아니라 서울의 게임·e스포츠 문화와 연계하려는 시도라는 점도 눈여겨볼 만하다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com