'6년째 캐스팅無' 김승현, 결국 40대 중반에 전직하나..작가 데뷔→러브콜 받았다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현이 6년째 이어진 연기 공백 속 그림 작가로 새로운 가능성을 보여줬다. 직접 그린 작품을 전시하고 도슨트로 나선 것은 물론, 실제 작품을 구입한 관람객까지 등장했다. 여기에 파트너 작가 제안까지 받으며 새로운 도전에 대한 기대감을 높였다.

6일 '광산김씨패밀리' 유튜브 채널에는 '40대 중반의 전직 ll 여보 어쩌려고 그래...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김승현은 자신이 직접 그린 그림을 전시하고, 도슨트로서 작품을 소개하는 시간을 마련했다. 전시하는 공간은 호텔방이었다. 아내 장정윤은 "남편의 그림 작업실이 없어서 작업실을 구하라고 했다. 근데 작업실이 필요 없다면서 집에서 캔버스에 그림을 그렸다. 대단한 것 같다. 크레파스로 이렇게 그림들을 잘 그리는 걸 보니, 그림에 소질이 있는 건 확실한 것 같다"라고 말했다. 실제 이날 김승현의 작품을 구입한 관람객이 등장해 눈길을 끌었다.

Advertisement

김승현은 관람객들에게 "모두 제가 그린 작품들이다. 어릴 때부터 그림을 좋아했고 미대를 가려고 진로를 정하던 차에 우연치 않게 모델 공개 오디션에 합격돼서 연예계 쪽에서 일하게 됐다"라며 자신의 이야기를 전했다. 배우 생활을 하면서도 그림을 그렸고 이 과정에서 힘든 부분을 치유했다고.

그런가 하면 김승현의 한 관계자는 "김승현 배우에게 작품 가격을 높이라고 권유했는데, 처녀작 가격을 왜 높이냐면서 극구 사양하셨다. 파트너 작가로서 가려고 제안 드리고 있는 중"이라며 러브콜을 보냈고, 김승현은 "그 제안을 빨리 승낙하겠다"라고 답해 앞으로의 활약을 기대하게 했다.

Advertisement

한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

Advertisement

지난해 김승현은 연기 공백이 5년째 이어졌다고 언급해 화제를 모으기도. 김승현 모친은 '광산김씨패밀리' 유튜브 채널을 통해 "연기를 그렇게 잘하는데 왜 드라마 같은 데서 섭외가 안 들어오나"라며 씁쓸한 심경을 전했고, 장정윤도 "드라마 좀 써달라. 연기를 이렇게 잘하는데"라며 공백을 안타까워했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com