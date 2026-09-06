[공식] "'최초'와 '최단' 기록 세웠다"…크리스토퍼 놀란 감독, '오디세이'로 쌍천만 감독 등극

사진 제공=유니버설 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 누적관객수 1000만 명을 돌파하며 새로운 흥행 역사의 주인공이 됐다.

6일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 개봉 33일째인 이날 오후 4시 누적 관객 수 1000만 명을 돌파했다. 이로써 '오디세이'는 2026년 개봉 외화 중 유일한 천만 영화에 등극한 것은 물론, '아바타: 물의 길' 이후 약 4년 만에 탄생한 천만 외화라는 값진 기록까지 거머쥐며 압도적인 흥행 저력을 다시 한번 입증했다.

무엇보다 이번 천만 돌파로 크리스토퍼 놀란 감독은 '인터스텔라'에 이어 두 번째 천만 영화를 탄생시키며 마침내 '쌍천만 감독'이라는 대기록의 주인공이 됐다. 이는 '어벤져스' 시리즈의 루소 형제, '아바타' 시리즈의 제임스 카메론, '겨울왕국' 시리즈의 크리스 벅 감독에 이은 네 번째 기록으로 더욱 이목을 집중시킨다. 여기에 크리스토퍼 놀란 감독은 시리즈의 후광 없이 서로 다른 두 편의 비(非)시리즈 영화로 천만 관객을 동원한 외화 감독 최초의 기록까지 세우며 대한민국에서 가장 사랑받는 세계적인 거장의 위상을 다시 한번 공고히 했다. '오디세이'가 써 내려간 기록은 여기서 끝이 아니다. 개봉과 동시에 박스오피스 정상을 차지한 뒤 장기간 흥행 열기를 이어온 '오디세이'는 개봉 33일 만에 천만 고지를 밟으며 역대 비(非)시리즈 외화 가운데 가장 빠른 속도로 천만 관객을 돌파하는 신기록까지 달성했다. 뿐만 아니라 역대 8월 개봉 외화 가운데 최초로 천만 관객을 돌파한 작품에 이름을 올리며 또 하나의 독보적인 기록까지 추가했다.

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이처럼 기존의 흥행 공식을 뛰어넘는 폭발적인 흥행세로 개봉 이후 연일 '최초'와 '최단' 기록을 새롭게 써온 '오디세이'는 마침내 천만이라는 상징적인 고지까지 정복하며 2026년 극장가를 대표하는 최고의 흥행 신드롬임을 다시 한번 증명했다. 특히 시리즈나 프랜차이즈 작품이 아닌 하나의 독립된 이야기로 천만 관객의 선택을 이끌어냈다는 점에서도 '오디세이'의 성과는 남다른 의미를 갖는다. 압도적인 스케일과 영화적 체험, 크리스토퍼 놀란 감독을 향한 관객들의 두터운 신뢰가 어우러져 개봉 한 달이 넘도록 식지 않는 관람 열풍을 만들어낸 것. 33일간 쉼 없이 새로운 흥행 역사를 써온 '오디세이'는 이제 '천만 영화'라는 또 하나의 이정표를 세우며 대한민국 극장가에 오래도록 기억될 새로운 흥행 신화를 완성했다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com