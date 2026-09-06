"흠잡을곳 없어"…성리X장한별, '불후' 압도적 우승

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[스포츠조선 백지은 기자] 성리-장한별이 압도적인 무대로 우승을 거머쥐었다.

5일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제 특집' 2부에서는 안동 출신 성리와 호주 브리즈번 출신 장한별이 결성한 '글로벌 화개장터' 듀엣 무대가 펼쳐졌다. 장한별은 빼어난 입담으로 대기실 '토크 스타'로 활약하더니, 무대에 오르자 얼굴을 갈아끼웠다.

성리와 장한별은 송골매 '어쩌다 마주친 그대'를 선곡, 시원한 고음과 화려한 무대 매너로 단숨에 관객들을 사로잡았다. 댄스, 록, 트로트를 자유롭게 넘나드는 보컬 시너지로 '어쩌다 마주친 그대'를 완벽하게 재해석했다.

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무대가 끝난 뒤 출연진들은 "흠잡을 곳이 단 하나도 없다", "이런 퍼포먼스와 함께 어떻게 저런 라이브 실력을 유지하냐"라며 감탄했다.

예상대로 성리와 장한별은 강력한 경쟁자들을 모두 제치고, 2부 최종 우승 트로피를 차지했다.

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성리와 장한별은 이어지는 '무명전설' 전국 투어 콘서트를 통해 열기를 이어간다. 두 사람은 이번 공연을 통해 한층 업그레이드된 무대와 다채로운 매력으로 전국의 팬들을 직접 만날 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com