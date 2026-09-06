'고지용 이혼' 허양임, 子승재와 단둘이 불꽃축제..모자만의 특별한 시간

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[스포츠조선 정유나 기자] 젝스키스 출신 고지용과 의사 허양임의 아들 승재가

승재는 5일 자신의 SNS에 "마침내 불꽃놀이 축제에 갔어요!"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 승재는 이날 열린 서울세계불꽃축제를 찾아 밤하늘을 수놓은 화려한 불꽃을 감상하고 있다. 아름답게 터지는 불꽃을 카메라에 담으며 축제의 순간을 기록하는 모습이 눈길을 끈다. 승재는 엄마 허양임과 함께 불꽃축제를 관람한 것으로 보인다.

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앞서 허양임은 불꽃축제를 앞두고 "불꽃축제 가기 전 폭풍 숙제 타임. 입은 쭉 나왔지만 열심히 하고 놀아야 더 즐겁다는 걸 알기에~ㅎㅎ 오늘 직원 휴게실은 잠시 도서관으로 변신했다"며 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 허양임이 자신이 대표원장으로 있는 병원의 직원 휴게실에서 승재의 숙제를 봐주고 있는 모습이 담겼다. 불꽃축제를 즐기기 전에도 숙제를 먼저 챙기는 승재의 모습이 웃음을 자아냈다.

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한편 그룹 젝스키스 출신 고지용은 지난 7월 자신의 SNS를 통해 가정의학과 전문의 허양임과 약 2년 전 이혼했다고 직접 밝혔다. 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com