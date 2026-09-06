"잘못 말하면 나락갈 것 같아" 서강준, '잘생겼다'는 말에 보인 반응

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 서강준이 자신을 향한 '잘생겼다'는 칭찬에 솔직한 생각을 밝히며, 자신이 추구하는 외모와 분위기에 대한 아쉬움도 털어놨다.

6일 정재형의 유튜브 채널에는 '전 국민이 운동 말렸는데 체지방 7% 만들어 온 서강준..'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 정재형은 서강준의 얼굴을 뚫어져라 바라보며 "눈동자 색깔이 신비롭다. 카키색이다. 마치 렌즈낀 것 같다. 정말 눈 부터 다르다"며 감탄했다.

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이어 정재형은 "사진 찍을 때 네가 생각하는 것보다 잘생기게 나오지 않나"라고 물었다. 하지만 서강준은 "내가 생각한 것과 다르게 나온다. 이질적이다. 저는 제 눈동자를 보고 있지 않으니까. 거울 볼 때 잠깐 보는 게 전부라 촬영을 하면 '원래 눈동자가 이런 색이었나. 왜 이렇게 옅지' 싶다"고 답했다.

그러자 정재형은 "짜증난다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

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특히 서강준은 "거울 자주 보지 않느냐"는 질문에 "저는 거울도 잘 안 본다. 씻고 나서 거울을 봐도 얼굴이 괜찮다고 생각하지 않는다. 헤어 메이크업을 해놔야 볼 만하다"며 또 한번 망언(?)을 했다.

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서강준은 자신의 외모에 대해 "제 얼굴이 지루한 것보다는 좀 마음에 안 든다"며 "제가 원하고 추구하는 바가 있다. 전 브래드 피트 같은 스타일이 좋다. '멋이 있는 사람'이 되고 싶다"고 말했다. 이어 "저는 아버지를 닮았다. 아버지는 미남이라기보다 되게 멋있으시다"고 전했다.

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그는 '잘생겼다'는 말을 많이 듣는 것에 대해서는 "질리지는 않는다. 잘못 말하면 나락갈 것 같다. 감사하고 좋은 말"이라면서도 "제가 느끼기에는 브래드 피트 같은 사람들이 가진 분위기나 멋, 자기만의 색깔과 향이 정말 멋있는 것 같다. 그런 부분이 좀 부럽다"고 솔직하게 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com