'바타♥' 지예은, 결혼 언급은 없었다.."예비신부" 제작진 자막으로 축하 ('런닝맨')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '런닝맨' 지예은이 연인 바타와의 결혼에 대해 직접적으로 언급하지 않은 가운데, 제작진이 자막을 통해 두 사람의 결혼을 간접적으로 언급했다.

6일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에는 허경환, 이주연, 미연이 게스트로 출연해 '왕중왕전'을 함께했다.

이날 유재석은 지예은에게 "춤이 많이 늘었다"며 에이티즈의 '배드' 안무를 요청했다. 지예은은 "오늘 의상이 큐티라서"라며 잠시 머뭇거렸지만, 이내 진지한 표정으로 춤을 선보여 웃음을 안겼다.

Advertisement

지예은의 춤을 본 하하는 "제일 잘한다"고 칭찬했고, 양세찬은 "역시 바타 여자친구는 다르네"라고 말했다. 지석진 역시 "바타 만나고 춤이 좋아졌다"고 거들며 두 사람의 관계를 언급했다.

이 과정에서 지예은은 바타와의 결혼에 대해 별도의 언급을 하지는 않았다. 대신 제작진은 화면에 '춤도 사랑도 잡은 예비신부의 퍼포먼스', '빛을 보는 예랑이의 댄스 강의' 등의 자막을 삽입하며 두 사람의 결혼 소식을 간접적으로 전했다.

Advertisement

한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회에서 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 4월 공개 열애를 시작했으며, 약 1년간 사랑을 키워온 끝에 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com