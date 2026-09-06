"숨 가쁘고 눈빛 이상" 배슬기 아들, 40도 고열에 응급실行.."열이 안 내려"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 배슬기가 아들이 40도를 넘나드는 고열 증세를 보여 119를 통해 응급실을 찾았던 긴박한 상황을 전했다.

배슬기는 6일 오후 자신의 SNS를 통해 아들 리우의 갑작스러운 고열 소식을 전했다.

배슬기는 "토요일 저녁에 열이 조금 있긴 했지만 해열제를 먹고 금방 내려서 마음 놓고 잤다"며 "그러다 새벽 4시에 뒤척이는 리우를 봤는데 뭔가 숨이 가쁘고 눈빛이 이상했다. 몸이 너무 뜨거워서 열을 재봤더니 40.2도, 39.8도, 40.3도였다"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "아이는 계속 축축 처지고 나는 너무 떨려서 바로 119를 부르고 구급차를 타고 응급실로 갔다"고 밝혔다.

다만 긴박했던 상황과 달리 아들은 구급차를 보자 금세 분위기가 달라졌다고. 배슬기는 "구급차를 보고 애가 신이 나서 계속 '삐뽀삐뽀' 노래하고 구급대원분께 애교까지 부리더라"며 "엄마 뻘쭘. 심지어 가면서 열도 내렸다"고 전했다.

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검사 결과 다행히 아직 독감은 음성으로 나온 것으로 알려졌다. 하지만 배슬기는 "아직 열이 38도에 머물고 있고 콧물도 나기 시작했다"며 "제발 빨리 열이 내리기만 바라는 중"이라고 걱정했다.

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이후에도 배슬기는 "두 시간 간격으로 교차 해열제를 먹이고 있는데 자꾸 38.2~38.6도를 맴돈다"며 "혹시 교차로 먹이는 게 문제일까요? 너무 머리가 아프네"라고 덧붙이며 아들의 상태를 지켜보고 있는 상황을 전했다.

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한편 배슬기는 지난 2020년 유튜버 심리섭과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com