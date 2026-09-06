82메이저, 'Like Fire'로 컴백..거친 매력에 칼군무까지 '강렬' ('인기가요')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 82메이저가 한층 강렬해진 비주얼과 퍼포먼스로 뜨거운 에너지를 발산했다.

82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 오늘(6일) 오후 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 두 번째 싱글 'HEAT'(히트) 타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어) 컴백 무대를 선보였다.

82메이저는 빈티지한 화이트 재킷에 거친 디스트레스트 디테일이 가미된 데님 팬츠를 매치해 자유분방하면서도 세련된 무드를 완성했다. 손가락 곳곳의 붕대 포인트로 타이틀곡이 지닌 거친 파이터 콘셉트의 매력을 자연스럽게 강조하며 멤버들의 비주얼을 돋보이게 했다.

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이어 82메이저는 감각적인 보컬과 절도 있고 날 선 래핑의 조화로 무대의 전율을 높였다. 특히 성냥에 불을 붙여 끄고 던지는 강렬한 포인트 안무와 단체 칼군무로 무대를 가득 채웠다. 여기에 멤버들의 한층 노련해진 표정 연기와 자신감 넘치는 무대 매너까지 더해지며 보는 이들을 매료시켰다.

82메이저는 지난 1일 점차 고조되는 에너지와 폭발하는 순간의 열기를 그려낸 싱글 'HEAT'를 발매하고 가요계에 전격 컴백했다. 타이틀곡 'Like Fire'는 이전 곡 'Sign'(사인)의 서사를 이어받아 상대에게 점점 더 강하게 이끌리며 감정이 통제 불가능한 상태로 치닫는 순간을 거칠고 섹시하게 풀어냈다.

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'Like Fire'는 발매 직후 국내 주요 음원 차트인 멜론 핫100(발매 30일 이내) 차트에서 64위에 올라 자체 최고 성적을 기록했다. 지난 4일에는 데뷔 처음으로 벅스 실시간 TOP100 차트 1위에 이름을 올리며 상승세를 보였다.

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또 아이튠즈 스페인 'Top Song Chart'와 'All Genre Chart'에서 각각 3위를 차지했으며, 독일, 영국, 호주, 캐나다 등의 차트에서도 높은 순위로 진입했다. 중국 왕이뮤직에서는 급상승 차트 21위, 상음 차트 46위, 신곡 차트 88위를 기록하며 유의미한 성과를 거뒀다.

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이 인기에 힘입어 82메이저는 지난 5일 공식 유튜브 채널을 통해 'Like Fire' 퍼포먼스 비디오를 공개했다. 강렬한 에너지와 역동적인 퍼포먼스가 담긴 영상은 공개 직후 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

한편 82메이저는 오늘 일산 킨텍스에서 개최되는 글로벌 음악 시상식 '스포티비 K팝 어워즈'(SPOTV K-POP AWARDS)에도 참석해 컴백 열기를 고스란히 이어나간다.

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joyjoy90@sportschosun.com